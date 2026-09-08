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Futebol Com 2 de Haaland, City vence Porto fora de casa na Champions O atacante norueguês ampliou a vantagem batendo de chapa com o pé direito, após assistência de Rayan Aït-Nouri nos instantes finais da partida (90'+1)

O Manchester City venceu o Porto 2 a 0 nesta terça-feira (8), no Estádio do Dragão, e iniciou sua campanha na Liga dos campeões com vitória graças a mais uma noite inspirada do artilheiro norueguês Erling Haaland.

Depois de inicialmente esbarrarem nas defesas do goleiro português Diogo Costa, os 'Citizens' fizeram valer sua superioridade no início do segundo tempo, quando Haaland marcou de cabeça após cruzamento do argentino Enzo Fernández (47'), que fazia sua estreia na Champions pelo time de Manchester.

O atacante norueguês ampliou a vantagem batendo de chapa com o pé direito, após assistência de Rayan Aït-Nouri nos instantes finais da partida (90'+1).

"Temos toda a pressão de precisar apresentar um bom desempenho na principal competição, e foi isso o que fizemos hoje", disse Haaland em entrevista à Amazon Prime. "São estes os jogos que precisamos vencer, e começamos a temporada muito bem".

O camisa 9, que já havia marcado na vitória sobre por 1 a 0 o Coventry no Campeonato Inglês no último fim de semana, eleva assim sua marca pessoal para cinco gols em cinco jogos desde o início da temporada.

O Porto resistiu ao domínio do City por um longo período graças a uma organização defensiva sólida, mas os ingleses conseguiram abrir espaços por meio da criatividade de um meio-campo liderado por Rayan Cherki e Phil Foden, bem como de suas novas contratações de peso, Enzo Fernández e Ayyoub Bouaddi.

Haaland decide

E quando os comandados de Enzo Maresca, técnico que substituiu Pep Guardiola no comando do City, conseguiam superar a defesa portuguesa, Diogo Costa se transformava em uma muralha.

Até que Haaland finalmente abriu o placar cabeceando da linha da pequena área entre três defensores do Porto.

"Fiz tudo o que pude... Estamos tristes com a derrota, mas fomos competitivos", declarou o goleiro português após a partida.

Líder isolado do Campeonato Português e de volta à Champions após dois anos de ausência, o Porto só conseguiu finalizar no segundo tempo, nas tentativas de Alan Varela (57') e de William Gomes (62').

Quando os donos da casa tiveram que assumir mais riscos para evitar a derrota na reta final da partida, o City voltou a levar perigo.

Já nos acréscimos, Rayan Aït-Nouri avançou pela esquerda e passou para Haaland fechar o placar batendo de primeira no canto de Diogo Costa.

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