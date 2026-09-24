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Futebol Com 2 de Haaland, Noruega vence Dinamarca (3-2) na Liga das Nações O jovem atacante do Fulham Oscar Bobb abriu o placar aos 13 minutos para os 'Vikings' com um chute cruzado e Haaland (17') ampliou pouco depois

A Noruega, algoz do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, derrotou a Dinamarca por 3 a 2 com dois gols do artilheiro Erling Haaland nesta quinta-feira (24), na primeira rodada do Grupo A4 da Liga das Nações da Uefa, em Oslo.

O jovem atacante do Fulham Oscar Bobb abriu o placar aos 13 minutos para os 'Vikings' com um chute cruzado e Haaland (17') ampliou pouco depois.

Os dinamarqueses iniciaram a reação com um belo gol de falta de Mikkel Damsgaard (25'), que deixou o goleiro Nyland sem reação, e chegaram ao empate no segundo tempo com uma cabeçada à queima-roupa de Rasmus Höjlund (60').

Letal no ataque, mas vulnerável na defesa, a Noruega conseguiu a vitória mais uma vez graças ao poder de decisão de Haaland (73'), que bateu firme de esquerda para fazer o terceiro.

O astro do Manchester City soma agora 64 gols em 56 jogos pela seleção norueguesa, aos 26 anos.

Com o resultado, a Noruega empata na liderança da chave com Portugal, que bateu o País de Gales por 1 a 0, antes de receber os portugueses no próximo domingo, quando Oslo será palco do duelo de artilheiros entre Haaland e Cristiano Ronaldo.

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