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Com 2 de Mbappé, Real Madrid goleia Rayo Vallecano no Espanhol

Com a vitória, o time merengue chega aos mesmos 12 pontos do líder Barcelona, que no domingo vai visitar o Levante

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Real Madrid faz 3 no 1&ordm; tempo, para no 2&ordm;, vê Rayo pressionar, mas goleia de novo no EspanholReal Madrid faz 3 no 1º tempo, para no 2º, vê Rayo pressionar, mas goleia de novo no Espanhol - Foto: X/Real Madrid

O Real Madrid goleou o Rayo Vallecano por 4 a 1 neste sábado (12), com dois gols de Kylian Mbappé, pela 5ª rodada do Campeonato Espanhol.

Com a vitória, o time merengue chega aos mesmos 12 pontos do líder Barcelona, que no domingo vai visitar o Levante (13º).

Mbappé abriu o placar aos 14 minutos cobrando pênalti, Álvaro Carreras (17') ampliou, Jude Bellingham (35') fez o terceiro e Mbappé (90'+1), de novo, fechou a goleada.

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Os comandados de José Mourinho assumiram o controle rapidamente, aproveitando os erros do zagueiro francês Florian Lejeune, que deu origem aos dois primeiros gols do Real Madrid: primeiro, cometendo pênalti sobre Carreras; depois, com uma falha na saída de bola.

Bellingham ampliou a vantagem finalizando com a parte interna do pé direito, após um cruzamento para trás do brasileiro Vinícius Júnior.

No início do segundo tempo, o Rayo diminuiu com Sergio Camello (51'), mas Mbappé marcou seu segundo gol na partida, já nos acréscimos, concluindo um contra-ataque fulminante.

Athletic empata
Nos demais jogos disputados neste sábado, o Athletic Bilbao (8º) empatou com o Elche (19º) em 1 a 1 e se manteve na parte de cima da tabela.

Já o Alavés colocou a terceira colocação em risco ao ser derrotado por 2 a 1 pelo Racing Santander (10º), enquanto o Espanyol (7º) bateu o Osasuna (12º) por 2 a 0, com dois gols do atacante Roberto Fernández.

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