A- A+

Futebol Com 2 de Yamal, Espanha goleia Croácia (4-1) na Liga das Nações Yamal abriu o placar logo aos dois minutos e os croatas empataram com Dion Beljo (28'), mas os espanhóis foram para o intervalo em vantagem depois do gol de Marc Pubill (31)

A campeã mundial Espanha manteve sua sequência de vitórias na Liga das Nações da Uefa ao golear a Croácia por 4 a 1 nesta terça-feira (29), em Sevilha, com dois gols de Lamine Yamal.

Yamal abriu o placar logo aos dois minutos e os croatas empataram com Dion Beljo (28'), mas os espanhóis foram para o intervalo em vantagem depois do gol de Marc Pubill (31).

No segundo tempo, o jovem atacante do Barcelona voltou a marcar (63') e Nico Williams (89') selou a goleada da 'Roja'.

Com a vitória, a Espanha se isola na liderança do Grupo A3 da Liga das Nações com seis pontos, depois da vitória por 3 a 2 sobre a Inglaterra na 1ª rodada, no último sábado.

Os ingleses, que em jogo simultâneo derrotaram a República Tcheca por 2 a 0, aparecem em segundo com os mesmos três pontos que a Croácia, terceira nos critérios de desempate, enquanto os tchecos, que ainda não pontuaram, ocupam a lanterna da chave.

Os campeões mundiais também foram homenageados pela torcida antes desta primeira partida em casa após a conquista da Copa do Mundo em julho, cujo troféu foi apresentado ao público do estádio Sánchez Pizjuán.

Jesús Navas, um dos heróis do primeiro título mundial da Espanha, em 2010, entregou a taça a Rodri, capitão da equipe na conquista deste ano.

Veja também