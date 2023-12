A- A+

Reencontro Com dois gols de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr vence Al-Ittihad de Benzema O time de CR7 consolida assim sua segunda colocação, sete pontos atrás do líder Al-Hilal

O Al-Nassr do astro português Cristiano Ronaldo venceu o atual campeão Al-Ittihad do capitão Karim Benzema em casa por 5 a 2 nesta terça-feira (26), em Jidá, em jogo da 17ª rodada do campeonato saudita que havia sido adiado.

Duramente criticado pela imprensa saudita pela sua falta de eficiência e também pela sua suposta falta de envolvimento, Benzema voltou a passar em branco neste duelo, ao contrário de Ronaldo, que marcou seu 18º e 19º gols (ambos de pênalti) no campeonato nesta temporada (bem acima dos 9 gols do francês).

O Al-Nassr consolida assim sua segunda colocação, sete pontos atrás do líder Al-Hilal. Após esta sexta derrota (em uma campanha com 8 vitórias e 4 empates), o Al-Ittihad continua em sexto, a 22 pontos da liderança.

Além de CR7, o ex-atacante de Liverpool e Bayern de Munique Sadio Mané também marcou duas vezes (75' e 82'), assim como o marroquino Abderrazak Hamdallah pelo Al-Ittihad (14' e 51').

O primeiro pênalti convertido por Ronaldo (19') foi marcado após uma falta cometida pelo próprio Benzema, e no segundo (68') quem provocou a penalidade foi o brasileiro Fabinho, que acabou sendo expulso.

Este jogo havia sido adiado devido à participação do Al-Ittihad no Mundial de Clubes, em que a equipe comandada pelo técnico argentino Marcelo Gallardo foi eliminada na segunda fase.

