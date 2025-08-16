A- A+

futebol Com 2 gols de Richarlison, Tottenham estreia com vitória na Premier League Esta foi a primeira vitória da equipe sob o comando do técnico Thomas Frank

Com dois gols do atacante brasileiro Richarlison, o Tottenham venceu o Burnley por 3 a 0 neste sábado (16), na primeira rodada do Campeonato Inglês, dando a primeira vitória da equipe sob o comando do técnico Thomas Frank.

Depois de perderem nos pênaltis a Supercopa da Uefa para o Paris Saint-Germain, na última quarta-feira, os 'Spurs' conseguem vencer e convencer para dar início a uma temporada na qual querem deixar para trás o desempenho decepcionante na edição passada do Inglês, com apenas a 17ª posição, o que terminou custando o cargo do técnico Ange Postecoglou.

Richarlison encaminhou a vitória marcando os dois primeiros gols (10' e 60') do time londrino - o segundo um golaço de voleio -, antes de Brennan Johnson (66') fechar o placar.

Em jogo simultâneo, o Sunderland, de volta à primeira divisão depois de oito anos, também conseguiu uma vitória por 3 a 0, sobre o West Ham. Os gols foram marcados por Eliezer Mayenda (61'), Daniel Ballard (73') e Wilson Isidor (90'+2).

Também neste sábado, o Fulham arrancou um empate fora de casa com o Brighton em 1 a 1, enquanto Aston Villa e Newcastle ficaram no 0 a 0.

E no último jogo do dia, o Manchester City goleou o Wolverhampton fora de casa por 4 a 0 para assumir provisoriamente a liderança da tabela pelo saldo de gols.

O Campeonato Inglês continua no domingo com três jogos, destaque para o duelo entre Manchester United e Arsenal em Old Trafford e para o clássico londrino entre Chelsea, campeão mundial em julho, e Crystal Palace, que no último fim de semana conquistou a Supercopa da Inglaterra. No dia seguinte, o Leeds United fecha a rodada recebendo o Everton.

Na sexta-feira, no jogo que abriu a temporada 2025/2026, o campeão Liverpool derrotou o Bournemouth por 4 a 2, em Anfield.

A partida foi marcada pelos insultos racistas de um torcedor dos 'Reds' contra o atacante ganês Antoine Semenyo, do Bournemouth, que levaram o juiz a interromper o duelo por alguns minutos.

Veja também