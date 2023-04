A- A+

Campeonato Brasileiro Com 26 gols em dez jogos, confira os resultados da primeira rodada do Brasileirão Favoritos ao título, Palmeiras e Flamengo venceram; Galo tropeçou no Mineirão

Principal competição do País, o Campeonato Brasileiro teve seu pontapé inicial neste final de semana. Depois de mais de 150 dias de espera, a edição 2023 tem tudo para ser uma das melhores dos últimos anos. Dos 20 participantes, 16 têm as maiores torcidas do Brasil. Além disso, 15 equipes já sentiram o gostinho de ficar com a taça. Sem nenhum 0x0 na rodada inaugural, 26 gols agitaram os dez primeiros jogos.

Atual campeão, o Palmeiras fez um dos primeiros jogos do campeonato. Diante de seu torcedor, recebeu o Cuiabá, no sábado, no Allianz Parque, e estreou com o pé direito. Vitória pelo placar de 2x1, com gols de Endrick e José Lopez. Raniele descontou para os visitantes.

No mesmo dia, duas vitórias de equipes cariocas sobre mineiras, em Belo Horizonte. Primeiro, o Fluminense não tomou conhecimento do América e aplicou um sonoro 3x0, no Independência. Já no Mineirão, após dois anos na Série B, o Vasco reestreou no Brasileirão com o resultado de 2x1 sobre o Atlético - um dos postulantes ao título.

O Rio de Janeiro, aliás, foi o único estado a ter 100% de aproveitamento nesta primeira rodada. No Nilton Santos, o Botafogo venceu o São Paulo por 2x1. No Maracanã, o Flamengo voltou a encontrar o caminho das vitórias sob os olhares de Sampaoli, novo técnico do time. Com gols de Ayrton Lucas, Gabigol e Pedro, derrotou o Coritiba por 3x0.

Com exceção do Fortaleza, que ficou no 1x1 com o Internacional, no Castelão, nas outras partidas os mandantes fizeram valer o mando de campo. De virada, no Nabi Abi Chedid, o RB Bragantino bateu o Bahia por 2x1. Na Arena da Baixada, o Athletico Paranaense não encontrou dificuldades para passar pelo Goiás, por 2x0. Em Itaquera, na Neo Química Arena, Corinthians e Cruzeiro fizeram um jogo recheado de emoções no fim, mas com vitória do Timão por 2x1. Já em Caxias do Sul, no confronto que fechou a rodada, o Grêmio venceu o Santos pelo placar mínimo.

Veja também

Daniel Alves Daniel Alves depõe nesta segunda-feira (17) ainda sem receber visita de familiares