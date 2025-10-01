A- A+

Futebol Com 28 clubes a partir de 2028, Série C terá mudanças; entenda Torneio terá mais participantes e sofrerá alteração no modelo de disputa nos próximos anos

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou mudanças na Série C do Campeonato Brasileiro. Embora a competição continue com o mesmo formato e número de participantes para 2026, a entidade informou que apenas dois clubes serão rebaixados ano que vem. Além disso, a partir de 2027, mais equipes integrarão o torneio. Entenda abaixo como funcionarão as alterações.





A Série C 2026 será disputada entre os dias 5 de abril e 25 de outubro. Novamente no formato de 20 clubes, com turno único e dois quadrangulares com os oito melhores da fase inicial. Os dois mais bem colocados de cada bloco sobem para a Série B e os líderes disputam a final. Em compensação, diferente de 2025, não serão quatro rebaixados, mas dois (19º e 20º).

Para 2027, a competição terá um aumento de participantes, pulando de 20 para 24. Novamente apenas dois caem para a Série D. O formato seguirá em pontos corridos (agora com 23 rodadas) e quadrangulares. Já em 2028, serão 28 clubes, com alteração na disputa. Serão dois grupos de 14 times, com jogos de ida e volta. Outra novidade é que serão seis equipes rebaixadas.

O campeão da Série C terá acesso direto à terceira fase da Copa do Brasil. A CBF acredita que as mudanças aumentarão a representatividade regional, gerando maior impacto econômico, expansão da audiência e valorização comercial.

Mudanças

Série C 2026 - 20 clubes e dois rebaixados

Série C 2027 - 24 clubes e dois rebaixados

Série C 2028 - 28 clubes e seis rebaixados



