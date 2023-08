A- A+

SOLIDARIEDADE Com 350 inscritos, Recife recebe Corrida Solidária para pessoas com doenças raras neste domingo (27) A ação é promovida pela ONG AMAR Aliança, que recebe doações para manter suas atividades; veja como ajudar

Em campanha com foco na inclusão, o Recife recebe, neste domingo (27), uma corrida solidária que visa prestar apoio para pessoas com doenças raras e corredores cadeirantes. O evento, que chega à sétima edição em 2023, acontece no 2º Jardim de Boa Viagem, Zona Sul da capital, a partir 15h, com um trajeto de 5 km para todos os 350 inscritos.

A ação é promovida pela Associação de Mães e Famílias Raras (AMAR Aliança), que celebra dez anos em 2023 e presta auxílio para pessoas com deficiência no Recife. A presidente da ONG, Pollyana Dias, o evento é uma grande chance de valorizar a inclusão para essas pessoas, que terão suas cidadanias fortalecidas através do esporte.

"O evento é simbólico, dentro da Semana Estadual da Pessoa com Deficiência, que acontece entre 21 e 27 de agosto, e tentamos trazer um olhar para pessoas com doenças raras. O esporte ilumina isso nas pessoas deficientes, que deixam de ser vistas apenas dessa maneira, e conquistam suas cidadanias novamente", começou. "Queremos promover uma inclusão, tanto para as pessoas com deficiência, como também para que os voluntários conheçam mais sobre a causa e possam agir em prol dela. Com as 350 pessoas incritas, teremos um fôlego maior na ONG para continuarmos realizando e promovendo ações deste tipo.

Ainda de acordo com Pollyana, o evento contribui para que as atividades da ONG continuem: "Queremos adquirir maiores recursos para a nossa ONG, e acolhemos pessoas com deficiência, com serviços presenciais e de tratamento, como arcoterapia e multidisciplinares, além de outros programas preparatórios, como artesanato, para que essas pessoas voltem ao mercado de trabalho", afirmou.

Como contribuir para a ONG

Embora as inscrições para a corrida do próximo domingo estejam encerradas, ainda é possível colaborar com a AMAR Aliança através de doações. O apoio pode acontecer por transferência em dinheiro via PIX na chave (CNPJ) 25.144.009/0001-05.

Além disso, também são aceitas doações de roupas em bom estado para que sejam vendidas nos bazares periódicos organizados pela AMAR. As contribuições podem ser feitas na própria sede da ONG, localizada no Centro Esportivo Santos Dumont, no bairro de Boa Viagem, Zona Sul da capital.

Confira o roteiro completo da corrida deste domingo (27):

15h - Concentração na Av. Boa Viagem (2º Jardim)

15h30 – Início das atividades de desporto (zumba, aeróbica, alongamento, massagem entre outras atividades)

15h30 – Chamada de equipes para a Corrida

16h – Largada

17h30 – Premiação para o vencedores

18h – Apresentação Talento Raro (Apresentações artísticas de pessoas com doenças raras e pessoas com deficiência. Apresentação de artistas locais sem deficiência de forma voluntária)

19h – Encerramento

Veja também

Processo Fifa anuncia processo disciplinar contra Luis Rubiales, presidente da Federação espanhola