Com 45.412 ingressos vendidos, Sport x Santa deve registrar maior público da história da Arena

O Clássico das Multidões deste sábado (16) deve registrar o maior público da história da Arena de Pernambuco. Em comunicado divulgado na noite desta quinta-feira (14), o Sport informou que 45.412 ingressos foram comercializados para o duelo de volta das semifinais do Estadual, contra o Santa Cruz.

O Leão já é o detentor do recorde de público do estádio em jogos envolvendo clubes. No primeiro confronto da final da Copa do Nordeste de 2022, 42.544 espectadores marcaram presença na Arena para acompanhar o empate em 1x1 com o Fortaleza. Agora, no entanto, o Rubro-negro pode receber a maior quantidade de torcedores somando também partidas de seleções.

Em 2016, Brasil 2x2 Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, levou 45.010 pernambucanos ao estádio de São Lourenço da Mata. Para o clássico deste final de semana, foram vendidos 402 ingressos a mais que a marca estabelecida há oito anos.

Na condição de mandante na Arena de Pernambuco, o Sport já levou mais de 40 mil torcedores ao local em outras três oportunidades. Além da final do Nordestão com o Fortaleza, Sport 0x2 Palmeiras pela Série A de 2017 contou com 42.025 pessoas no estádio. Dois anos antes, também na Primeira Divisão, 41.994 espectadores acompanharam a vitória leonina por 2x0 sobre o São Paulo.

