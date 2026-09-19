Com 93 embarcações, 37ª edição da Refeno teve início no Marco Zero neste sábado (19)

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A 37ª Regata Internacional Recife-Fernando de Noronha (Refeno) teve a sua largada oficial realizada no início da tarde deste sábado (19), no Marco Zero, área central da capital pernambucana.

Durante a partida, o público presente contou com apresentações da Escola de Samba Gigante do Samba e da Banda da Escola de Aprendizes de Marinheiros. Além disso, houve um desfile de bonecos gigantes.



Ao todo, dos 94 inscritos, 93 embarcações participaram da largada. Segundo a organização do evento, a comandante da embarcação Shiva IV decidiu ficar de fora da regata por questões de saúde.



As embarcações foram divididas em 5 grupos, de acordo com a categoria de cada um. São eles: preto, verde, vermelho, amarelo e azul. As largadas foram iniciadas às 12h e encerradas às 14h10, com os favoritos Adrenalina Pura e Orion Racing Brasil.

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Favoritos

O maior vencedor da Refeno é o catamarã Adrenalina Pura. A sequência de vitórias da embarcação iniciou em 2000 e seguiu pelos anos de 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2023, 2024 e 2025. Em 2007, o veleiro se tornou também o dono do melhor tempo, com 14h34min57s.



O atual campeão contou com uma torcida de peso no Marco Zero. Maria Tereza, tia de Pedro Fazio, um dos integrantes da equipe, está sempre presente na Regata.



“Eu venho todos os anos. Meu pai sempre foi amante dessa regata e meu irmão também. E agora eu tenho um sobrinho [Pedro Fazio] correndo no Adrenalina Pura todos os anos. Eu sou maravilhada com essa largada, com essa história. Eu acho que a gente vem e se apaixona. É muito bonito”, relatou. O maior vencedor da Refeno é o catamarã Adrenalina Pura. A sequência de vitórias da embarcação iniciou em 2000 e seguiu pelos anos de 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2023, 2024 e 2025. Em 2007, o veleiro se tornou também o dono do melhor tempo, com 14h34min57s.O atual campeão contou com uma torcida de peso no Marco Zero. Maria Tereza, tia de Pedro Fazio, um dos integrantes da equipe, está sempre presente na Regata.“Eu venho todos os anos. Meu pai sempre foi amante dessa regata e meu irmão também. E agora eu tenho um sobrinho [Pedro Fazio] correndo no Adrenalina Pura todos os anos. Eu sou maravilhada com essa largada, com essa história. Eu acho que a gente vem e se apaixona. É muito bonito”, relatou.

Maria Tereza, tia de Pedro Fazio, integrante da equipe do Adrenalina Pura. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

O Adrenalina, porém, agora tem um novo concorrente. O trimarã Orion Racing Brasil, que veio dos Estados Unidos, fará a sua primeira participação na regata e promete bater de frente na disputa pelo primeiro lugar.



“O Orion é um Fórmula 1. Ele é todo do mesmo material que [um carro de] Fórmula 1 é feito: fibra de carbono. É um barco extremamente leve, cheio de tecnologias modernas. Então, ele é um barco que vai elevar o nível de qualidade da regata”, explicou Renato Almeida, membro da comunicação da Refeno.

Embarcações na largada da Refeno. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Além dos favoritos ao título, outros 91 barcos também estão na disputa. Entre eles, está o veleiro Triksu, do Rio de Janeiro. Animados e com uma faixa de identificação erguida sempre que possível, a família de Franklin Correia, integrante da embarcação, marcou presença na largada do grupo verde.



“Todo ano a gente vem acompanhar a regata e a nossa torcida é do Triksu. O nosso familiar está lá, Franklin. A gente vem todo ano prestigiar, a gente sempre gosta, a família toda vem. Torcida organizada, faixa, tudo”, afirmou Maria Luiza.

Público assistindo a largada da Refeno no Marco Zero. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Novidades e chegada em Noronha

A travessia de 300 milhas náuticas até Fernando de Noronha contará com novidades nesta edição de 2026. O primeiro barco monocasco a chegar na ilha ganhará o inédito troféu Fita Dourada.



Além disso, na segunda-feira (21), a população da ilha contará com um show aberto para celebrar a chegada das embarcações.

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