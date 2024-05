A- A+

Copa do Nordeste Com a confiança renovada, Sport reencontra Fortaleza, pela semifinal da Copa do Nordeste Leão tenta chegar à terceira final consecutiva da competição regional, neste domingo (26), na Arena de Pernambuco

Noventa e três dias separam aquela madrugada do dia 22 de fevereiro e o dia do reencontro entre Sport e Fortaleza, marcado para este domingo (26). Há pouco mais de três meses, o que era para ter sido apenas um duelo válido pela primeira fase da competição regional, terminou em atentado ao ônibus do clube cearense, deixando seis jogadores feridos. Agora, com os times brigando por uma vaga na final, e com todos os olhos voltados para a segurança, a torcida é para que o futebol seja o protagonista do clássico nordestino, a partir das 18h, na Arena de Pernambuco.

Em última parcial divulgada pelo Sport, mais de 26 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada para o jogo. A expectativa é que pelo menos 35 mil torcedores compareçam ao estádio da Copa para acompanhar a partida. Enquanto o Rubro-negro pernambucano tenta chegar à terceira final consecutiva, no intuito de conquistar o tetracampeonato, o Tricolor do Pici quer o tri do Nordestão. Quem avançar encara o vencedor de Bahia e CRB, que se enfrentam nos mesmos dia e horário, em Salvador.

“Mental forte”

Depois de acumular duas derrotas seguidas na Série B do Brasileiro, o Sport não só reencontrou o caminho das vitórias, contra o Atlético-MG, como também espantou qualquer tipo de desconfiança da torcida. Apesar da eliminação na Copa do Brasil, o Leão venceu o Galo, por 1x0, tendo uma atuação para lá de convincente. Não foi por falta de oportunidades que o time não teve sorte melhor perante os mineiros.

Agora, indo para uma terceira competição diferente, em um intervalo de uma semana, o zagueiro e capitão Rafael Thyere ressalta o trabalho psicológico para a equipe fazer mais uma boa partida.

“É um trabalho mental forte. Você sai de uma competição de pontos corridos para um mata-mata tendo que buscar um resultado. Agora, entra um ‘mata’, na semifinal com o Fortaleza. Mas tem todo um preparo para todos nós, neste período curto entre jogos, para descansar, aproveitar o staff, recuperar o máximo, e estar atento ao que o Mariano nos passa, para que possamos, neste curto tempo, ter uma grande preparação para esta grande partida”, detalhou o defensor.

Equipe

Para o confronto decisivo, a expectativa é que Mariano Soso só tenha uma única baixa por lesão. Com um desconforto na parte posterior da coxa direita, o lateral-esquerdo Felipinho foi substituído ainda no primeiro tempo da partida com o Atlético-MG, e virou dúvida para este final de semana. Substituto do atleta na ocasião, Dalbert não pode ser acionado, uma vez que chegou ao Sport depois do encerramento das inscrições para a Copa do Nordeste.

Assim, a disputa por uma vaga no lado esquerdo defensivo fica entre Roberto Rosales e Riquelme. O venezuelano já entrou em campo 14 vezes na temporada. Já o atleta emprestado pelo Vasco, foi utilizado em apenas sete ocasiões por Mariano Soso.

Ficha técnica

Sport

Caíque França; Pedro Lima, Rafael Thyere, Luciano Castán e Roberto Rosales (Riquelme); Felipe, Fabricio Domínguez e Lucas Lima; Chrystian Barletta, Romarinho e Gustavo Coutinho. Técnico: Mariano Soso.

Fortaleza

João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Titi e Bruno Pacheco; José Welison, Matheus Rossetto e Pochettino; Pikachu, Moisés e Lucero. Técnico: Juan Vojvoda.

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Horário: 18h

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Jean Márcio dos Santos e Luís Carlos de França Costa (ambos do RN)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (Fifa/RN)

Transmissão: ESPN, Nosso Futebol e TV Jornal.

