Futsal Com a presença de Sport e Náutico, CBFS anuncia primeira edição do Campeonato Brasileiro de Futsal Disputa com 20 equipes está prevista para ter início no mês de maio de 2024

Nesta segunda-feira (18), a Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) anunciou a primeira edição do Campeonato Brasileiro de Futsal. Com uma proposta de ser mais nacional, o torneio contará com 20 clubes das cinco regiões do País. Pernambuco estará sendo representado por dois times: Sport e Náutico.

Na apresentação da competição em Foz do Iguaçu-PR, o presidente da CBFS, Marcos Madeira exaltou o perfil abrangente da competição. “Hoje vai ficar marcado na história do futsal brasileiro. Um sonho desde quando assumi a Confederação. Teremos uma competição nacional, que abrirá oportunidades para equipes de todos os cantos do país. O objetivo é fortalecer cada vez mais nossa modalidade”, disse o mandatário.

A competição reunirá 20 equipes divididas em dois grupos. Além da fase de grupos, em que todos as equipes se enfrentam em turno único, o torneio contará com uma fase de playoffs com oitavas, quartas, semis e finais, com jogos de ida e volta. Em caso de empate nos confrontos eliminatórios, a decisão segue para a prorrogação. Persistindo o empate, a partida será decidida nos pênaltis.

Atual finalista do Campeonato Pernambucano Adulto e campeão da Taça Brasil sub-18, o Sport busca reencontrar o protagonismo a nível nacional. “Disputar o Campeonato Brasileiro de Futsal é mais um passo importante dado pelos Esportes Olímpicos do Clube. O Sport está empenhado em retomar o destaque no cenário nacional do futsal, traduzindo os bons resultados da base para a categoria adulta”, comentou Renato Santos, vice-presidente de esportes olímpicos e amadores.

