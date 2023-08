A- A+

Neymar Com abraço discreto em Mbappé, Neymar se despede do PSG após seis temporadas O craque brasileiro seguirá a carreira no Al-Hilal, da Arábia Saudita

Novo reforço do Al-Hilal, da Arábia Saudita, Neymar se despediu nesta quinta-feira (17) dos seus ex-companheiros do Paris Saint-Germain (PSG). O brasileiro foi até o CT do clube francês, que divulgou um vídeo nas redes sociais onde Ney aparece num corredor polônes e protagoniza um abraço discreto com Mbappé. Confira:

Com a chegada simultânea ao PSG, a relação de Neymar e Mbappé foi piorando ao longo dos anos. De acordo com a imprensa europeia, a saída do brasileiro foi um motivo para a permanência do francês nesta temporada.

Nesta semana, Neymar chegou a curtir uma publicação numa rede social a qual afirmava que Mbappé estava feliz com a sua saída.

Neymar passou seis temporadas no PSG após chegar como a maior contratação da história do futebol (220 milhões de euros). Foram 173 jogos, com 118 gols e 70 assistências.

Seu contrato com o Al-Hilal será até 2025. O craque brasileiro vai receber 320 milhões de euros (R$ 1,7 bilhão) ao longo das duas temporadas.

