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MINI PAULISTÃO? Com acesso do Novorizontino, São Paulo pode ter até sete clubes na Série A em 2027 Os sete integrantes de um mesmo estado seria um recorde, já detido pelos atuais seis representantes paulistas

Líder e primeiro promovido na Série B do Campeonato Brasileiro, o Novorizontino pode levar para sete o número de clubes representantes do estado de São Paulo na elite em 2027. A conta depende de Corinthians e Mirassol não terminarem rebaixados na edição deste ano da Série A.

Os sete integrantes de um mesmo estado seria um recorde, já detido pelos atuais seis representantes paulistas.

Hoje, o Brasileirão tem Corinthians, Palmeiras e São Paulo como representantes da capital paulista; o Santos representando a Baixada Santista; e Bragantino (Bragança Paulista) e Mirassol representando o interior do estado.

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Dos seis clubes, dois correm sérios riscos de rebaixamento. O Corinthians abre o Z4, com 37 pontos. Já o Mirassol tem 40, e é um dos clubes que lutam para se afastar da parte de baixo da tabela.

Outros três clubes paulistas disputam a Série B nesta temporada: Ponte Preta (Campinas), Botafogo-SP (Ribeirão Preto) e São Bernardo (São Bernardo do Campo). A Ponte acabou rebaixada para a Série C, enquanto os outros dois não têm mais chances de acesso.

Veja os estados dos atuais representantes do Brasileirão da Série A em 2026:

São Paulo: Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Mirassol e Bragantino

Rio de Janeiro: Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco

Minas Gerais: Cruzeiro e Atlético-MG

Rio Grande do Sul: Internacional e Grêmio

Bahia: Bahia e Vitória

Paraná: Athletico e Coritiba

Pará: Remo

Santa Catarina: Chapecoense

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