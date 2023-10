A- A+

Série B Com adversário em baixa, Sport visita o Ceará para dar mais um passo rumo ao acesso Vozão e Leão se enfrentam às 19h desta sexta-feira (27), no Castelão

Ainda em maio, quando o Ceará conquistou o título da Copa do Nordeste sobre o Sport, os dois times eram franco favoritos ao acesso na Série B. Além do bom momento vivido à época, ambos contavam com dois dos principais elencos da competição. Agora, cinco meses depois, os rivais se enfrentam, às 19h desta sexta-feira (27), no Castelão, pela 34ª rodada, em fases completamente diferentes. Enquanto o Leão faz contas para chegar à elite do futebol nacional, o Vozão já planeja o próximo ano.

Com 59 pontos, o Sport inicia a rodada na vice-liderança da Segundona, com quatro pontos de vantagem sobre o Guarani, primeira equipe fora do G-4. O Ceará, por sua vez, é apenas o 11º colocado, com 43 pontos, e não tem mais objetivos dentro do campeonato.

As posições na tabela, aliás, refletem bem os últimos resultados das equipes. O time dirigido por Vagner Mancini não sabe o que é vencer há seis jogos. No recorte, inclusive, sequer balançou as redes nos últimos quatro compromissos. Já o Sport de Enderson Moreira, apesar de conviver com a instabilidade dentro das partidas, não perde há oito partidas - cinco empates e três vitórias.

Para o elenco rubro-negro, contudo, o momento vivido pelo adversário só pode ser levado em consideração até o apito inicial do árbitro. A projeção no Leão é de um duelo de muita dificuldade em Fortaleza. Nas outras duas oportunidades que visitou o Ceará neste ano, o Sport voltou para Recife com duas derrotas na bagagem. Além disso, já são 19 anos sem triunfar sobre o rival em solo cearense.

"A gente sabe que jogar lá em Fortaleza é muito difícil, a gente não ganhou lá esse ano, mas o tabu está aí para ser quebrado. Espero que a gente possa quebrar esse tabu, pois sabemos da nossa qualidade, e temos tudo para conseguir um bom resultado”, declarou o meia Jorginho.

Depois de cumprir suspensão contra a Chapecoense, Jorginho volta à titularidade na criação. Outro que deve estar presente na formação inicial é Roberto Rosales. Depois de servir a Venezuela durante as Eliminatórias, o lateral-direito foi preservado por Enderson na última rodada. A dúvida, porém, fica em quem será o responsável por comandar o ataque. Perante a Chape, Diego Souza e Love atuaram juntos. Mas, em relação conturbada com a torcida, o Artilheiro do Amor pode ser opção na reserva.

Por outro lado, Enderson terá duas baixas no setor defensivo. Na lateral esquerda, Felipinho recebeu o terceiro amarelo contra a Chape e cumprirá suspensão. Com isso, Nathan deve fazer sua estreia com a camisa leonina. Já no miolo de zaga, Sabino foi diagnosticado com uma entorse no tornozelo esquerdo e está entregue ao departamento médico. Chico será o parceiro de Rafael Thyere.

Ficha técnica

Ceará

Richard; Paulo Victor, Lucas Ribeiro, Luiz Otávio e Danilo Barcelos; Léo Santos, Guilherme Castilho e Jean Carlos; Barletta, Erick e Nicolas. Técnico: Vagner Mancini.

Sport

Denis; Roberto Rosales, Thyere, Chico e Nathan; Fabinho, Fábio Matheus, Jorginho e Alan Ruiz; Nathan e Diego Souza (Vagner Love). Técnico: Enderson Moreira.

Local: Castelão (Fortaleza/CE)

Horário: 19h

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (ambos do RJ)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (FIFA/RJ)

Transmissão: SporTV e Premiere.

