Com Alison dos Santos e Rebeca Andrade em destaque, melhores atletas de 2022 são eleitos pelo COB

Em consequência do rendimento que tiveram na temporada de 2022, os melhores atletas do país, em suas respectivas modalidades, foram premiados na noite desta quinta-feira (2) durante a 23ª edição da premiação do Comitê Olímpico do Brasil (COB). O evento, que aconteceu no Rio de Janeiro, é comparado ao Oscar no mundo do cinema. O corredor Alison dos Santos, de 22 anos, e a ginasta Rebeca Andrade, de 23, foram os principais destaques com o prêmio Brasil Olímpico. Ele estreou no pódio da premiação, enquanto ela assumiu a honraria pela segunda vez consecutiva.

Os cinco primeiros prêmios foram entregues pelas mãos da presidente da Comissão de Atletas do Comitê Olímpico do Brasil (COB), a pernambucana Yane Marques. Foram eles: Alison dos Santos, do atletismo; Arthur de Azevedo, do hóquei sobre grama; Vitória Marcelino, do basquete 3 a 3; Henrique Avancini, do Ciclismo Mountain Bike; e Anja Köhler da escalada esportiva. Felipe Siqueira, treinador do atleta Alisson dos Santos, levou o prêmio de melhor técnico na categoria individual. Já a versão coletiva foi para o técnico da seleção feminina de vôlei, José Roberto Guimarães.

Na vez da canoagem slalom, a vaga foi conquistada por Ana Sátila, quarta colocada na disputa mundial do esporte. Laura Miccuci foi a vencedora na sequência, com nado artístico. Depois, Alice Gomes garantiu seu espaço no pódio da ginástica de trampolim. Alice foi 10º lugar no individual feminino no mundial da modalidade.

O presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Paulo Wanderley Teixeira, subiu ao palco para exaltar os nomes do esporte nacional e “estrear” a torcida pelos Jogos Olímpicos de Verão de 2024, que acontecerão na França. “Em 2022, a nova geração mostrou a sua força. Estamos confiantes de que caminhamos para uma campanha exitosa nos Jogos de Paris. Somos um país continental e queremos levar o esporte a todas as regiões”, disse.

Valor

O troféu Adhemar Ferreira da Silva, voltado para os valores que os atletas apresentam para além da sua rotina de treinos por um período da vida, a exemplo da ética, foi levado por Daiane dos Santos.

Outra premiação que aconteceu de forma paralela foi a do troféu “Inspire”, com votação online aberta ao público a fim de escolher um nome feminino como fonte de inspiração para outras mulheres. E Rebeca Andrade levou outra vez. Competiram com ela: Ana Marcela Cunha (maratonas aquáticas), Bia Haddad Maia (tênis), Mayra Aguiar (judô) e Rafaela Silva (judô).

“Estou muito feliz com esse prêmio de inspirar outras pessoas. É um prazer e uma honra para mim. Sou muito nova e já estou conquistando e representando tanto por ser uma mulher negra”, disse Rebeca.

Confira abaixo a lista completa com todos os premiados e suas modalidades:

Aacute;guas Abertas > Ana Marcela Cunha

Atletismo > Alison dos Santos

Badminton > Ygor Coelho

Basquete 3 a 3 > Vitória Marcelino

Basquete 5 a 5 > Bruno Caboclo

Boliche > Stephanie Martins e Roberta Rodrigues

Boxe > Beatriz Ferreira

Breaking > Luan dos Santos



Canoagem Slalom > Ana Sátila Vargas

Canoagem Velocidade > Isaquias Queiroz

Ciclismo BMX Freestyle > Gustavo de Oliveira

Ciclismo BMX Racing > Paola Reis Santos

Ciclismo Estrada > Ana Vitória Magalhães

Ciclismo Mountain Bike > Henrique Avancini

Ciclismo Pista > Alice Melo

Desportos na Neve > Jaqueline Mourão

Desportos no Gelo > Nicole Silveira

Escalada Esportiva > Anja Köhler

Esgrima > Nathalie Moellhausen

Esqui Aquático > Felipe Simioni Neves

Futebol > Richarlison

Ginástica Artística > Rebeca Andrade

Ginástica de Trampolim > Alice Gomes

Ginástica Rítmica > Geovanna Santos

Golfe > Frederico Biondi Figueiredo

Handebol > Bruna Aparecida de Paula

Hipismo Adestramento > João Victor Oliva

Hipismo CCE > Carlos Eduardo Ramadam

Hipismo Saltos > Marlon Zanotelli

Hóquei sobre Grama > Arthur de Azevedo

Judô > Mayra Aguiar

Karatê > Douglas Brose

Levantamento de Pesos > Laura Amaro

Natação > Guilherme Costa

Nado Artístico > Laura Miccuci

Patinação Artística > Bianca Ameixeiro

Patinação Velocidade > Guilherme Abel

Pentatlo Moderno > Isabela de Abreu

Polo Aquático > Letícia Belório

Remo > Beatriz Cardoso

Rugby > Luiza Campos

Saltos Ornamentais > Ingrid de Oliveira

Skate > Rayssa Leal

Squash > Laura Souza

Surfe > Filipe Toledo

Taekwondo > Milena Titoneli

Tênis > Beatriz Haddad

Tênis de Mesa > Hugo Calderano

Tiro com Arco > Marcus Vinícius D’Almeida

Tiro Esportivo > Geovana Meyer

Triatlo > Luísa Duarte

Vela > Martine Grael e Kahena Kunze

Vôlei de Praia > Duda Lisboa e Ana Patrícia

Voleibol > Gabriela Guimarães

Wrestling > Laís Nunes

