ESPORTES Com alunos das redes municipal e privada, Jogos da Integração começam nesta sexta (29) no Recife A expectativa é que mais de 500 pessoas, no total, participem do evento, que se estende até o sábado (30)

A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Esportes, realiza, entre esta sexta-feira (29) e sábado (30), os Jogos da Integração, que reúnem equipes de futebol formadas por alunos entre 10 e 13 anos de escolas municipais, privadas e rojetos sociais da capital. O torneio acontece no campo society de Jardim de Alá, na Imbiribeira, Zona Sul da cidade.

No torneio, as unidades educacionais particulares são: Motivo, Eleva, Cognitivo e GGE. Pela rede municipal, Karla Patrícia e Oswaldo Lima Filho. As duas escolinhas são o Corinthians da Imbiribeira e o Arsenal de Boa Viagem. Na sexta, as partidas acontecem das 15h às 21h, enquanto no sábado, das 8h às 11h.

"O esporte, além de estimular que todos se mexam, é uma excelente forma de fomentar a integração. É isso que a gente também quer. Colocar todo mundo nesse momento que também é de amizade, num campo de alta qualidade, como o da Campina do Barreto, um dos nossos gramadões. Teremos toda uma estrutura para receber as escolas, tudo feito com muito gosto, com toda a boa atmosfera que o futebol pode proporcionar", destacou o secretário de Esportes, Rodrigo Coutinho.

Organização do torneio

Ao todo, serão disputados 16 jogos, divididos em dois tempos de 10 minutos. Cada time terá nove jogadores em campo – oito na linha e um goleiro, além de nove reservas. Será permitido dois membros de comissão técnica por equipe. As escolas particulares contribuirão, ainda, com doações de chuteiras, que serão entregues às crianças e aos adolescentes que moram na região da competição.

No local, também haverá um espaço para cadastramento e doação dos calçados durante os dois dias do evento. Será feita toda a estrutura esportiva necessária, com apoio de ambulância, guarda municipal, polícia militar e outros colaboradores. A expectativa é que mais de 500 pessoas, no total, participem do evento.

O evento faz parte do Programa Gramadão, que já proporcionou quatro campos para peladeiros e peladeiras do Recife. Os espaços, que ganharam grama sintética e total revitalização da área, ficam na Vila Aliança, no Ipsep; no campo do Jardim de Alá, na Imbiribeira; no campo da Campina do Barreto, no bairro homônimo; e uma Arena 1x1, no Ibura, na antiga praça do Lixão. Além do gramado, os pontos receberam novas traves, terraplenagem, drenagem e alambrado.

