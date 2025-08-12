A- A+

Seleção Com amistosos, Brasil poderá enfrentar seleções asiáticas após quase três anos; relembre histórico Último confronto foi contra a Coreia do Sul pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022, em que o Brasil venceu por 4 a 1 e avançou às quartas

Depois de quase três anos, o Brasil poderá voltar a encarar uma seleção asiática. Na Data Fifa de outubro, a seleção brasileira terá dois compromissos: os amistosos contra Coreia do Sul em Japão, inicialmente marcados para os dias 10 e 14. A informação foi obtida pelo ge, e pode estabelecer a quebra no jejum de 34 meses sem um duelo contra um país da Ásia.

O último confronto foi em dezembro de 2022, quando o Brasil venceu a Coreia do Sul nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. A

lém do país, a seleção teve outros dois principais adversários no continente asiático ao longo do tempo: o Japão e a China — sem esquecer que em 2010, na primeira fase da Copa do Mundo da África do Sul, a Canarinho derrotou a Coreia do Norte na fase de grupos.

O principal adversário é o Japão, que já enfrentou o Brasil em 13 oportunidades, entre amistosos e competições internacionais — e nunca venceu: saiu derrotado em 11 delas e empatou nas duas restantes.

O primeiro foi em 1989, que inaugurou uma série de cinco amistosos ao longo de 10 anos, todos terminando com vitória brasileira no placar. Os empates foram em partidas da Copa da Confederação, em 2001 e 2005, e outro confronto importante foi na primeira fase da Copa do Mundo de 2006, que terminou com um 4 a 1 no placar.

O encontro mais recente foi em junho de 2022, quando a seleção brasileira fez uma turnê pela Ásia como preparação para a Copa do Mundo do Catar e venceu o Japão por 3 a 1. Na mesma viagem, enfrentou a Coreia do Sul e derrotou a equipe por 5 a 1.

No total, são oito duelos com o país, com sete vitórias brasileiras e uma sul-coreana: por 1 a 0, em um amistoso em 1999. A partida pelo Mundial de 2022 foi a única vez em que as equipes se enfrentaram em um torneio oficial.

Contra a China, o retrospecto é mais tímido: foram só três partidas, espalhadas em 10 anos. A primeira foi na Copa do Mundo da Coreia do Sul e do Japão, em 2002, quando o Brasil venceu por 3 a 0 na fasde de grupos.



No ano seguinte, as equipes se reencontraram em um amistoso, que não saiu do 0 a 0. O último duelo foi em 2012, também em um jogo fora de competição, vencido pela seleção brasileira por 8 a 0.

