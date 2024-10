A- A+

HONG KONG Com Ana Marcela Cunha, Brasil conquista prata no revezamento da Copa do Mundo de Águas Abertas A Austrália ficou com o ouro, e os EUA, com o bronze

Com Ana Marcela Cunha na equipe, o Brasil conquistou, na madrugada deste domingo, a medalha de prata na etapa de Hong Kong da Copa do Mundo de Águas Abertas. Foi a primeira medalha do Brasil em revezamentos na história da Copa do Mundo. A Austrália ficou com o ouro, e os EUA, com o bronze.

A equipe foi formada por Viviane Jungblut, Ana Marcela Cunha, Luiz Felipe Loureiro e Leonardo Brandt de Macedo e completou o percurso com a marca de 1h11mi02s30, nove segundos atrás dos australianos.

A estratégia mais comum na prova mista de 4x1500 m é colocar as mulheres para nadar primeiro. A Coreia do Sul optou por uma formação diferente e iniciou a disputa com Jaehun Park e Junho Sung. Com isso, a equipe terminou a primeira perna da prova na liderança.

A australiana Moesha Johnson, campeã da distância olímpica (10 km) no sábado em Hong Kong, terminou sua parte na segunda colocação. O Brasil estava em terceiro, com Viviane Jungblunt. Depois da participação de Ana Marcela Cunha e Loureiro, o Brasil permanecia em terceiro, depois de Austrália e EUA.

Os australianos tinham folga na liderança (cerca de 10 segundos), mas o americano Luke Ellis, de 17 anos, caiu na água menos de 2 segundos antes de Macedo. O brasileiro de 18 anos, que é o terceiro colocado no ranking júnior da Copa do Mundo, não deu chance ao adversário e chegou 21 segundos na frente.

A outra equipe brasileira, formada por Cibele Jungblunt, Isabella Tramontana, Lucas Machado e Bernardo Gavioli, terminou na sexta posição, com 1min15min22s70, entre 11 equipes participantes.

