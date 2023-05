Com apenas um gol em dez jogos, Chiquinho recebe apoio de Felipe Conceição: "Cumpriu a função"

A- A+

Na sua terceira passagem pelo Santa Cruz, Chiquinho ainda não conseguiu se destacar na atual temporada tricolor. Em dez jogos disputados, o jogador de 33 anos tem apenas um gol, marcado na derrota para o Íbis no Estadual, e nenhuma assistência.

Diante do Potiguar-RN, no último domingo (14), Chiquinho passou mais uma vez em branco e teve uma atuação abaixo do que a torcida espera. Na entrevista coletiva pós-jogo, o técnico Felipe Conceição destacou a entrega e contribuição do jogador para o time.

"A gente está pedindo para todos os atletas uma premissa que é a entrega, ajudar o grupo. Estamos em um processo de formação, quase um mês com um elenco que foi todo mudado, construindo uma maneira de jogar, não é fácil", iniciou.

"É lógico que todos os atletas vão ter um dia ruim tecnicamente, mas Chiquinho cumpriu a função, trabalhou, deu volume, marcou forte. Todos cumpriram a premissa. Os jogadores mereciam uma sorte melhor na partida. O que fica o gostinho amargo foi não ter matado o jogo quando poderia", concluiu o treinador tricolor.

Na primeira passagem pela Cobra Coral, entre os anos de 2020 e 21, Chiquinho acumulou 46 partidas, com 14 gols e seis assistências. Ano passado, o meia foi discreto na reta final da Série D, atuou em apenas quatro partidas e não conseguiu marcar gol ou dar uma assistência.

O Santa Cruz volta a campo neste domingo (21), contra o Campinense. A diretoria coral já iniciou a venda de ingressos para o torcedor. Confira os valores.

