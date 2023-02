A- A+

Futebol Com apenas uma mudança, Náutico confirma time que pega o CRB; confira escalação Timbu terá a estreia do zagueiro Paulo Miranda, que substituirá Denilson, lesionado

O Náutico que entrará em campo neste sábado (4), contra o CRB, nos Aflitos, pela Copa do Nordeste, terá apenas uma modificação com relação ao time que empatou em 0x0 com o Porto, na rodada anterior do Campeonato Pernambucano. O zagueiro Paulo Miranda fará a estreia com a camisa alvirrubra, substituindo Denilson, lesionado.





Existia uma expectativa para saber se o treinador ia manter o meia-atacante Régis Tosatti na frente, ao lado de Júlio e Paul Villero. O jogador foi acionado no jogo anterior na vaga de Matheus Carvalho, também machucado. Com a confirmação da presença do atleta, Gabriel Santiago, outro que estava cogitado para começar jogando, ficará no banco de reservas.

“Minha ideia é iniciar com Régis. Pela sequência de jogos e a falta de dias para trabalhar, não dá para fazer tudo que está na minha cabeça em relação ao arranjo da equipe, potencializando o ganho com ele na função”, afirmou Dado, elogiando o adversário.



“Somos sabedores que o enfrentamento contra o CRB terá uma caracterização completamente diferente do que foi contra o Porto. Vamos enfrentar um adversário que ataca mais, com mais qualidade ofensiva, mais experiência, rodagem. A contrapartida é que, nessa condição, teremos mais espaços para o jogo, o que faltou na partida passada. Será preciso mais concentração. Quando enfrentamos adversários mais qualificados, o erro pode custar mais caro. Eles têm jogadores que podem resolver o jogo a qualquer momento”, declarou o técnico.





Ainda aprimorando a forma física, o centroavante Jael deve aguardar um pouco mais para estrear pelo Náutico. Sendo assim, o Timbu vai a campo com Vagner; Victor Ferraz, Anilson, Paulo Miranda, Diego Matos; Gauto, Mangabeira, Souza; Tosatti, Villero e Júlio.

