Futebol Pernambucano Com apenas uma vaga para acesso, Série A2 do Pernambucano é definida Ao todo, 12 equipes disputarão vaga na elite estadual; torneio acontece a partir do dia 30

Depois de um processo de indefinição e briga na Justiça, o Campeonato Pernambucano A2 teve, enfim, a definição do arbitral e das equipes participantes nesta sexta-feira (1º). Ao todo, 12 equipes irão batalhar pela única vaga disponível na primeira divisão do futebol local em 2024.

Com a disputa iniciando no dia 30 de setembro, os 12 clubes se enfrentarão num sistema de turno único, por pontos corridos. Ao final da 11ª rodada, no dia 25 de novembro, o líder e campeão consegue o acesso à Série A1 do Pernambucano 2024.

Subindo apenas o vencedor da segunda divisão e pelo rebaixamento de quatro equipes do Campeonato Pernambucano atual, é possível afirmar que é previsto que a elite contará com apenas 10 times no ano que vem.

Os clubes que brigam pelo o acesso são: Afogados, Caruaru City, Íbis, Belo Jardim, Centro Limoeirense, Atlético Torres, Vera Cruz, Flamengo de Arcoverde, Vitória das Tabocas, Atlético, Ferroviário e Decisão.

Disputa da Série A2 conta com clubes rebaixados neste ano

Nos últimos meses, a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) tentou emplacar a criação da Série A3, onde alguns clubes seriam rebaixados para a nova divisão a partir do resultado da edição anterior da A2. A partir disso, a Justiça precisou ser acionada.

A Série A2 chegou a ser suspensa pela não concordância de alguns clubes com o regulamento da competição, principalmente pelo fato de Afogados, Belo Jardim, Caruaru City e Íbis já estarem na briga. Até que no último dia 17 de agosto, a Justiça confirmou que as equipes rebaixadas neste ano poderiam disputar o acesso.

