FUTEBOL Com apoio da CBF, Anaf e Abrafut definem fusão para avançar em profissionalização da arbitragem Federação Nacional dos Árbitros de Futebol será oficialmente fundada a partir do ano que vem

A Anaf e a Abrafut definiram que farão uma fusão em prol da profissionalização da arbitragem do futebol brasileiro. Contando com o apoio da CBF, representantes dos dois órgãos se reuniram nesta quinta-feira e bateram o martelo para a criação da Federação Nacional dos Árbitros de Futebol, que será oficialmente fundada a partir de 2026.

Salmo Valentim, presidente da Anaf se reuniu com Anderson Daronco, presidente da Abrafut, em um encontro conduzido por Rodrigo Cintra, coordenador geral de arbitragem da CBF. O próprio presidente da entidade, Samir Xaud, pediu esta reunião.

Segundo nota da Anaf, o principal objetivo da nova federação é "reconstruir a identidade da arbitragem brasileira e profissionalizar a categoria".

Veja nota na íntegra:

“Ontem, a pedido do presidente da CBF, Samir Xaud, estive no Rio de Janeiro reunido com Rodrigo Cintra, coordenador geral de arbitragem da CBF, e com Anderson Daronco, presidente da ABRAFUT. O encontro foi conduzido por Cintra, que deu clareza e objetividade às discussões.

Neste encontro foi definida a fusão entre a ANAF e a ABRAFUT, que, com o apoio da CBF, dará origem à Federação Nacional dos Árbitros de Futebol. Essa entidade, a ser oficialmente fundada a partir de 2026, nasce com um propósito muito claro: reconstruir a identidade da arbitragem brasileira e profissionalizar a categoria, um anseio antigo de todos nós.

É impossível não fazer uma crítica ao passado. Por muitos anos, a arbitragem esteve nas mãos de gestões que não apresentaram projetos sólidos, não investiram em formação e custaram caro tanto para a CBF quanto para os clubes sem entregar resultados efetivos. O que se viu foi um sistema caro, desorganizado e incapaz de dar respostas ao futebol brasileiro.

Agora, sob a condução firme e técnica de Rodrigo Cintra, esse quadro começa a mudar. Sua gestão tem dado sinais claros de recuperação, tirando a arbitragem do estado de UTI em que se encontrava. A fusão entre ANAF e ABRAFUT, apoiada diretamente pela CBF, é um marco histórico: pela primeira vez, teremos uma entidade nacional forte, unificada e com respaldo institucional para transformar a arbitragem.

Esse é um momento decisivo para a nossa categoria e para o futebol brasileiro. Por isso, peço a gentileza de dar publicidade a esse encontro e ao que ele representa para o futuro da arbitragem no Brasil."

