Futebol Com apoio da CBF e da FPF, OAB promove 1º Campeonato Nacional de Futebol da Advocacia em Recife Os jogos serão realizados a partir desta terça (28), no Centro de Treinamento do Retrô, em Aldeia, Camaragibe, com a final do futebol e a premiação das equipes no Estádio dos Aflitos

O Conselho Federal da OAB realiza, a partir desta terça (28) até o próximo domingo (2), o 1º Campeonato Nacional de Futebol da Advocacia, em Recife. Um marco inovador na advocacia brasileira, a iniciativa é organizada pela Coordenação Nacional das Caixas de Assistências dos Advogados (Concad), Ordem dos Advogados do Brasil – seccional Pernambuco (OAB-PE) e Caixa de Assistência dos Advogados de Pernambuco (CAAPE).

A cerimônia de abertura do campeonato foi realizada na sede da OAB-PE, no Centro do Recife, na noite da última segunda (27). Os jogos serão realizados no Centro de Treinamento do Retrô, em Aldeia, na cidade de Camaragibe. Já a final e a premiação das equipes acontecem no Estádio dos Aflitos, em Recife.

A competição contempla as modalidades de Futebol Masculino (Livre e Master) e Futebol Society (Masculino Master, Super Master e Sênior e Feminino Livre).

O campeonato conta com a chancela da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e da Federação Pernambucana de Futebol (FPF). As bolas usadas durante o evento serão oficiais e a FPF designará os árbitros dos jogos.

“O campeonato representa uma extraordinária oportunidade para fortalecer os laços e promover a integração dentro da comunidade jurídica. Além disso, destaca o papel fundamental do esporte na promoção do bem-estar e da saúde mental dos profissionais do direito. Estamos entusiasmados com essa iniciativa e confiantes de que será apenas o primeiro de uma série de eventos que visam fomentar a união e a camaradagem entre os membros da advocacia em todo o Brasil”, afirmou o presidente nacional da OAB, Beto Simonetti.

O 1º Campeonato Nacional de Futebol da Advocacia terá ainda uma mascote, chamada "Didi", uma homenagem à fauna pernambucana, representada por uma onça suçuarana.

O coordenador nacional das Caixas de Assistência, Eduardo Uchôa Athayde, destacou o retorno dos eventos esportivos na entidade.

“Esta gestão da Concad tem o objetivo de promover a saúde e o bem-estar da advocacia. Estamos, portanto, entregando um calendário de eventos esportivos que representa não só a retomada da pauta dos esportes no Sistema OAB, mas também a ideia de que, por meio dessas atividades, conseguiremos atingir não só os participantes, mas toda a família dos advogados e advogadas”, ressaltou.

A presidente da CAAPE, Anne Cabral, enfatizou que, no âmbito da promoção da saúde e bem-estar, o futebol se destaca como uma das principais atividades oferecidas pela CAAPE, proporcionando uma maneira divertida de cuidar da saúde.

“É com grande satisfação que sediamos o 1º Campeonato Nacional de Futebol da Advocacia, proporcionando um momento de integração da classe, onde novas conexões e laços serão fortalecidos para além do ambiente de trabalho. Estendemos os braços em acolhimento a todos os participantes e esperamos contribuir para uma experiência marcante e enriquecedora para todos os envolvidos”, reforçou.

Presidente da OAB-PE, Fernando Ribeiro Lins também enfatizou a intenção de construir uma comunidade jurídica ainda mais unida por meio do esporte.

“Essas iniciativas não apenas promovem a saúde física e mental dos inscritos, mas também fortalecem os laços de cooperação entre nós, advogadas e advogados”

