Tênis Com apoio da torcida brasileira, Thiago Wild derrota Taylor Fritz no Masters 1000 de Miami O adversário do brasileiro na próxima rodada é o chileno Nicolas Jarry

O brasileiro Thiago Wild continua em grande fase. Neste sábado (23), ele derrotou o americano Taylor Fritz por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/4 em 1h10 e somou o seu quarto triunfo seguido no Masters 1000 de Miami. Fritz caiu em sua estreia na competição e diante de sua torcida.

Feliz ao fim do duelo, ele agradeceu o apoio da torcida brasileira em Miami. "Incrível isso. Desde o qualificatório os torcedores vêm em peso me apoiar. Estou me sentindo em casa com essa torcida maravilhosa me apoiando", afirmou o tenista ao fim da partida.

O triunfo sobre o cabeça de chave 12 comprova o bom momento de Wild. Ele agora se credencia à terceira rodada do torneio. Em Indian Wells, competição também disputada neste mês de março, Wild tinha derrotado quatro adversários.

No primeiro set, o paranaense perdeu apenas quatro pontos no serviço e aproveitou a única quebra do jogo para abrir vantagem e comandar as ações. Com um estilo agressivo e um saque potente, Wild definiu a disputa em 6/3 em 30 minutos.

Sem diminuir o ritmo na segunda parcial, Thiago voltou a pressionar o saque e logo obteve a primeira quebra. Focado, o paranaense seguiu pressionando o tenista da casa e abriu 15-30 com winner de devolução! O norte-americano até conseguiu se manter vivo confirmando o serviço, mas viu Thiago sacar para o jogo na sequência e encerrar a partida em 6-4.

Uma situação bastante diferente aconteceu neste sábado chuvoso em Miami. Após o atraso por causa do mau tempo, um problema na secagem da quadra retardou ainda mais o jogo entre o brasileiro e Taylor Fritz.

Eles chegaram a entrar na quadra juntos, mas deixaram o local após as reclamações do tenista americano sobre as condições do piso. Depois de vaias da torcida e na saída dos competidores e mais uma hora de espera, os dois, enfim, começaram a disputa na quadra central do Hard Rock Stadium.

OUTROS RESULTADOS

O sábado foi de lamentação para os torcedores dos Estados Unidos Mais dois competidores também deram adeus ao Masters 1000 de Miami. Frances Tiafoe foi derrotado pelo australiano Christopher O'Connell por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 7/6 (7-5).

Tommy Paul enfrentou o compatriota Martin Damm e acabou ficando pelo caminho por motivo de contusão. Ele chegou a vencer o primeiro set por 6/4, mas uma torção no tornozelo comprometeu a sua participação. Na segunda parcial, ele deixou a quadra quando o placar era de 2 games a 1 para Martin Damm. Semifinalista em Indian Wells, Paul era um dos canditados ao título em Miami.

