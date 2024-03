A- A+

Treino aberto Com apoio da torcida, Santa Cruz realiza último treino antes de enfrentar o Sport Os rivais voltam a se enfrentar pelo segundo jogo da semifinal do Pernambucano neste sábado (16)

Assim como no jogo de ida, o Santa Cruz encerrou a preparação para o clássico decisivo diante do Sport com um treino aberto para a torcida. Os tricolores acompanharam as atividades na manhã desta sexta-feira (15), no Arruda.

Entre 200 e 300 torcedores estiveram presentes no estádio para dar o último apoio antes do Clássico das Multidões.

O foco das atividades dessa manhã ficou nas finalizações. Os atletas corais treinaram cabeceios, chutes rasteiros e até cobrança de pênaltis.

Desfalque do primeiro jogo da semifinal, o zagueiro e capitão Rafael Pereira participou normalmente do treinamento e deve entrar em campo na Arena de Pernambuco. Ele vai substituir Paulo César, que sentiu uma lesão grau 2 na coxa esquerda na última quinta-feira (14) e tem recuperação estimada entre duas a três semanas.

Logo após o treino, alguns atletas e o técnico Itamar Schülle foram saudar os torcedores presentes no Arruda. O comandante coral chegou a dar a camisa que estava vestindo a um dos tricolores.

Itamar Schülle entregou a camisa a um tricolor após o treino. Foto: Paulo André Pedrosa/ Folha de Pernambuco.

Além da presença dos torcedores, alguns familiares marcaram presença no treino. O lateral-direito Toty, um dos mais experientes do grupo, comentou sobre a importância desse momento antes de um duelo decisivo.

“Ter a torcida é de suma importância para a gente. Eles têm feito um papel super importante nos jogos e o máximo que a gente puder contar com a presença deles nos treinos, nas partidas e nas ruas é fundamental. A gente está vendo que eles estão acreditando. Sabemos que com o apoio deles somos muito fortes", iniciou o atleta coral.

"O apoio dos nossos familiares é crucial. É a nossa base. Eles sempre carregam com a gente os momentos difíceis", completou Toty.

Duelo decisivo

Sport e Santa Cruz entram em campo pelo jogo de volta das semifinais do Estadual neste sábado (16), na Arena de Pernambuco.

O primeiro duelo terminou 1 a 1 e quem vencer avança para a decisão. Em caso de novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

Veja também

Futebol Médico da seleção diz que Neymar teve 'boa evolução' e fala em prazo de retorno