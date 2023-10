Com aproveitamento acima de 40%, Sport tem sua segunda melhor campanha como visitante na Série B

A- A+

Atuar na Ilha do Retiro nunca foi um problema para o Sport em disputas de Série B. Aliás, o Leão, como ninguém, sempre soube aproveitar o mando de campo para bater os adversários. O grande calo eram as atuações como visitante. Não que em 2023 os jogos longe do Recife venham agradando o torcedor. No entanto, os números na atual temporada contribuem para o time rubro-negro ser um dos favoritos ao acesso.

Até o momento, o Sport teve 15 compromissos fora de casa nesta Segundona. São quatro vitórias, sete empates e quatro derrotas. Um aproveitamento de 42,2% dos pontos disputados, que fazem a equipe dirigida por Enderson Moreira ter a sexta melhor campanha como visitante. São 19 pontos acumulados dos 54 já conquistados no certame.

Para se ter uma ideia, em 2022, o Sport encerrou a Série B na sétima posição com 57 pontos. Durante a trajetória, teve sua pior participação na condição de visitante na história da competição com pontos corridos. Com duas vitórias, sete empates e dez derrotas, teve um aproveitamento de apenas 22,8% distante da Ilha do Retiro. Números que contribuíram para a permanência na Segunda Divisão. Ao término do campeonato, cinco pontos separaram o clube pernambucano de Bahia e Vasco, que chegaram à Série A com 62 pontos.

Na atual temporada, apesar da torcida acreditar que o desempenho fora de casa poderia ser melhor, o Sport já soma sua segunda melhor campanha como visitante desde 2006. Até o momento, o Leão venceu Londrina e Sampaio Corrêa, ambos por 2x1, além de Vila Nova e ABC, por 1x0. Apenas em 2019, ano em que subiu de divisão com o vice-campeonato, o aproveitamento foi superior ao atual: 49,1%. Foram seis vitórias, dez empates e somente três resultados negativos.

Faltando oito rodadas para o término da Série B, o Sport tem mais quatro compromissos longe da capital pernambucana. Todos contra equipes da primeira parte da tabela. O Rubro-negro encara o Juventude, Ceará, Mirassol e Vitória, pelas rodadas 32, 34, 35 e 37, respectivamente.

Desempenhos do Sport como visitante desde 2006:

2006: 5 vitórias, 7 empates, 7 derrotas - 38,6% de aproveitamento;

2010: 6 vitórias, 6 empates, 7 derrotas - 42,1% de aproveitamento;

2011: 4 vitórias, 7 empates, 8 derrotas - 33,3% de aproveitamento;

2013: 7 vitórias, 1 empate, 11 derrotas, - 38,6 % de aproveitamento;

2019: 6 vitórias, 10 empates, 3 derrotas - 49,1% de aproveitamento;

2022 - 2 vitórias, 7 empates, 10 derrotas - 22,8% de aproveitamento;

*2023 - 4 vitórias, 7 empates, 4 derrotas - 42,2% de aproveitamento.

*ainda faltam quatro jogos.

