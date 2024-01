A- A+

Futebol Com arbitragem polêmica, Náutico e Central empatam em 2x2, no Lacerdão Timbu saiu na bronca com gol irregular validado e pênalti marcado contra

Erro de arbitragem, expulsão contestável, quatro gols, defesa milagrosa no fim e muita polêmica. "Animado" é pouco para dizer como foi o empate em 2x2 entre Central e Náutico, no Lacerdão, nesta quarta (24), pelo Campeonato Pernambucano. No duelo dos invictos, alvinegros e alvirrubros chegaram e saíram de campo mantendo o histórico sem derrotas até o momento no torneio. O Timbu é o segundo, com oito pontos. A Patativa segue líder, com 10.





18 segundos para a alegria

Gol. Não tem como começar a descrição da partida com outra palavra. Aos 18 segundos, no primeiro lance, o Náutico abriu o placar. De Júlio César para Evandro, de Evandro para as redes, em chute de esquerda no cantinho. O melhor ataque do Pernambucano é do Central, mas o mais rápido a balançar as redes em 2024 foi o Timbu.

Para mostrar que o gol não foi algo fora da curva, o Náutico continuou pressionando o Central. Marcando em cima e com espaços pelo meio, por pouco os visitantes não ampliaram aos 13. O meia Patrick Allan pegou de canhota e carimbou o travessão.

Reação da Patativa

Ser melhor é importante, mas não construir uma vantagem mais robusta cobrou o preço ao Náutico. Após cobrança de falta do Central, a bola escorada de cabeça chegou até Moacir, que completou para as redes. Com um detalhe: na origem do lance, Lucão, autor da assistência, estava impedido. O bandeira, porém, não viu e validou o gol - não há árbitro de vídeo na primeira fase do Estadual.

Entrou, marcou

Após o intervalo, o técnico Mauro Fernandes voltou com Joelson na vaga de Leandro Costa. Não demorou muito para a substituição surtir efeito. Aos três do segundo tempo, o atacante apareceu nas costas da marcação para cabecear e virar o placar para o Central.

Estreando entre os titulares, Barcia por pouco não empatou o jogo aos 16. O atacante uruguaio recebeu bom passe no lado esquerdo da grande área e chutou de bico para fora. Em seguida, foi a vez de Belão, livre na ponta direita, desperdiçar outra grande chance.

O Central recuou, o Náutico foi aumentando a pressão e, aos 33, a estrela de Evandro apareceu novamente. Agora, de forma indireta. Foi dele a cobrança de falta quase perfeita. A bola carimbou a trave, mas sobrou limpa para Robson deixar tudo igual no Lacerdão.

A reação do Náutico em busca da virada foi freada quando Leandro Barcia recebeu o cartão vermelho após levantar o pé próximo ao rosto de Rafael Peixoto. Mais um lance contestável da arbitragem em Caruaru. Aos 49, Vagner ainda salvou com os pés o que seria o gol que daria a vitória à Patativa, segurando o 2x2.

Ficha técnica

Central 2

Jefferson; Rafael Peixoto, Yuri Mamute, Lucão e Alan Pires; Henrique Silva (Grafite), Moacir, Erivélton e Murilo Rangel (Jardel); Leandro Costa (Joelson) e Zé Arthur (Vini Bala). Técnico: Mauro Fernandes

Náutico 2

Vágner; Danilo Belão, Guilherme Matos (Robson), Rafael Vaz e Luiz Paulo; Lorran (Marco Antônio), Marcos Júnior e Patrick Allan (Kauan Santos); Júlio Cesar (Ray Vanegas), Leandro Barcia e Evandro (Fernandinho). Técnico: Allan Aal

Local: Lacerdão (Caruaru/PE)

Árbitro: José Woshington. Assistentes: Michel Ferreira e João Henrique

Gols: Evandro (ao 1 do 1ºT), Moacir (aos 35 do 1ºT), Joelson (aos 2 do 2ºT), Robson (aos 33 do 2ºT)

Cartões amarelos: Yuri Mamute, Murilo Rangel, Henrique, Grafite, Moacir (C )

Cartão vermelho: Leandro Barcia (N)

Público: 4.130 torcedores

Renda: R$ 116.280,00

