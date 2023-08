A- A+

Futebol Feminino Com Arena de Pernambuco, Brasil apresenta prévia de candidatura para receber Copa feminina de 2027 O país que será sede do Mundial de 2027 será conhecido em maio de 2024

Após sediar a Copa do Mundo masculina em 2014, o Brasil está de olho no próximo Mundial feminino. E para a competição de 2027, a Arena de Pernambuco, localizada em São Lourenço da Mata, está entre os estádios incluídos no projeto, que tem como slogan "Uma Escolha Natural". A candidatura deve ser oficializada no dia 08 de dezembro, com a entrega do caderno de encargos.

Segundo informações apuradas pelo ge, a apresentação do projeto brasileiro foi feita a um órgão ligado à Fifa, na Copa disputada na Austrália e na Nova Zelândia, e ainda pode sofrer alterações.

Na proposta do Brasil, além da Arena de Pernambuco, outros nove estádios que sediaram a Copa de 2014 também seriam palcos das partidas do Mundial feminino. São eles: Arena Castelão, Arena Fonte Nova, Arena Corinthians, Arena Pantanal, Arena da Amazônia, Beira-Rio, Maracanã, Mané Garrincha e Mineirão.

Após as oficializações das candidaturas, representantes da Fifa vão visitar os países interessados em sediar a competição, no intuito de analisar todas as estruturas necessárias. Além do Brasil, Bélgica/Holanda, África do Sul e Estados Unidos/México brigam para receber a Copa. A sede será anunciada em maio de 2024.

Veja também

