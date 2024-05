A- A+

Futsal Com arrecadação no Geraldão, Náutico estreia no Brasileirão de Futsal diante do Passo Fundo-RS Partida acontece nesta quinta-feira (16), às 21h, com transmissões

Nesta quinta-feira (16), começa o Campeonato Brasileiro de Futsal para o Náutico. A partir das 21h, no Ginásio do Geraldão, o Alvirrubro recebe o Passo Fundo-RS em partida válida pela primeira rodada. O local do jogo receberá doações que serão destinadas para as vítimas da enchente que acomete o Rio Grande do Sul.

Nos primeiros meses do ano, o elenco do Náutico/Tamandaré esteve envolvido em duas disputas. Na primeira, saiu com o título da Copa Tronadon, competição local em que o clube abertamente utilizou como teste para a temporada.

Já no final do mês de abril, a equipe disputou a Taça Brasil de Clubes - 1ª divisão e não conseguiu ter o mesmo desempenho positivo. Nas quatro partidas em que fez na competição, o Timbu teve o retrospecto de duas derrotas, um empate e uma vitória, sendo eliminado ainda na primeira fase.

A campanha abaixo do esperado na Taça Brasil provocou a mudança no comando técnico da equipe. Após a saída do treinador André Maradona, o Náutico resolveu por solução quase que 'caseira'. Quem estará à frente do time alvirrubro é Felipe Marques, que atuou como auxiliar técnico no Tamandaré em 2023.

Onde assistir: NS Sports e CBFS TV (Youtube)

Data: 16/05

Horário: 21h

Local: Geraldão (Recife/PE)

Veja também

FUTEBOL Fifa estuda autorizar jogos de ligas nacionais no exterior