Futebol Com Arruda liberado para as duas torcidas, Santa e Náutico disputam Clássico das Emoções Tricolor não vence o Timbu desde 2020, mas ganhou mais tempo de descanso durante a semana de preparação para o jogo

O mando de campo, o desempenho dos times no campeonato, o investimento no elenco e o atual momento no cenário nacional normalmente são usados para indicar qual clube chega com favoritismo em uma partida. Alguns desses pontos podem ser usados para indicar quem tem mais probabilidade de vencer no Clássico das Emoções deste sábado (27), no Arruda, entre Santa Cruz e Náutico. Porém, foi um quinto fator que tem sido debatido: o aspecto físico. Enquanto o Timbu teve apenas três dias para se preparar para o confronto, já que atuou também na última quarta (24), contra o Central, no Lacerdão, o Tricolor “ganhou” uma semana de descanso ao ter o duelo perante o Retrô adiado. Fora das quatro linhas, o clássico já pegou fogo. Mas é dentro, a partir das 16h30, que o capítulo final começará.

O Náutico tentou, via Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-PE), adiar o jogo diante do Central, mas não obteve êxito. No caso do Santa, tanto o clube como o adversário aceitaram remarcar o confronto e tiveram a aprovação da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), que negou ceder o mesmo direito ao Timbu por alegar dificuldade em encontrar novas datas devido ao fato dos alvirrubros também estarem na disputa da Copa do Nordeste.

“Tivemos viagem, desgaste do jogo… No treino você consegue controlar a carga, mas no jogo não tem como. Se estiver cansado, vai ter de correr. Se eu estiver cansado, vou ter de bater tiro de meta aos 90 minutos. Ter uma semana para trabalhar e corrigir os erros seria de extrema importância. O calendário aqui no Nordeste é apertado. Daqui a pouco começa a Copa do Nordeste, com jogos quarta e domingo. Acho que, nessa questão, a federação pecou. Se não teve a partida do Santa, não deveria ter o nosso também. Todos chegariam em igualdade física no clássico”, lamentou o goleiro Vagner.

Para o confronto, o Náutico não terá o atacante Leandro Barcia, que levou cartão vermelho diante do Central. Fernandinho e Paulo Sérgio brigam por uma vaga. Pelo mesmo motivo, o Santa não contará com o atacante Thiaguinho, expulso diante do Sport. O Timbu é o atual terceiro colocado do Pernambucano, com oito pontos, enquanto o Tricolor está em quinto, com seis.

Além de mais descanso que o adversário, o Santa ganhou outra boa notícia na semana. Após vistoria da Polícia Militar, o Arruda foi liberado para receber público - via TJD, também foi conquistada uma liminar para permitir presença da torcida visitante.

Tabu em jogo

O Náutico não perde para o Santa Cruz desde o 2x0 pelo Pernambucano de 2020. De lá para cá, foram quatro empates e duas vitórias dos alvirrubros.

“Esses tabus são criados ao longo dos anos, mas cada jogo tem uma realidade diferente. Situações diferentes. Temos de estar concentrados neste momento. Não posso ficar lembrando do meu trabalho há quatro anos por ter vencido os clássicos. Isso nos alegra, mas agora é um novo ano, com cenários diferentes dos clubes. Sabemos que nosso caminho é árduo, temos um adversário difícil pela frente e procuramos evoluir no dia a dia. Nosso desejo é colocar isso em prática no clássico”, apontou o técnico do Santa, Itamar Schulle.

Ficha técnica

Santa Cruz

André Luiz; Toty, Wellisson, Rafael Pereira, Paulo Cesar e Juan Tavares; Lucas Siqueira, Caio Mello, João Diogo e Matheus Melo; Pedro Bortoluzo. Técnico: Itamar Schülle.

Náutico

Vágner; Danilo Belão, Guilherme Matos, Rafael Vaz e Luiz Paulo; Lorran, Marcos Júnior e Patrick Allan; Júlio César, Fernandinho e Evandro. Técnico: Allan Aal

Local: Arruda (Recife/PE)

Horário: 16h30

Árbitro: Diego Fernando Silva de Lima. Assistentes: Clovis Amaral da Silva e Fernando Antonio da Silva Junior

Transmissão: GOAT

