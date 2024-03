A- A+

Campeonato Pernambucano Com Arruda lotado, Santa Cruz e Sport se enfrentam pelo primeiro jogo da semifinal do Pernambucano Partida acontece às 16h30 deste sábado (9), apenas com tricolores no estádio

O Campeonato Pernambucano dá o start em sua reta decisiva neste final de semana. Com casas cheias, Arruda e Aflitos serão os palcos dos confrontos de ida das semifinais da competição. Neste sábado, em partida disputada apenas com tricolores no estádio, Santa Cruz e Sport fazem o Clássico das Multidões, às 16h30. No dia seguinte, é a vez de Náutico e Retrô medirem forças, às 16h. No lar alvirrubro, contudo, está liberada a presença de torcedores dos dois clubes. Em comum nos dois embates, o futebol buscando ser o protagonista em meio às cenas de violência que têm assombrado a Região Metropolitana do Recife (RMR) nas últimas semanas.

Mandante no primeiro jogo, o Santa Cruz chega para o duelo contra o Sport aliviado por ter garantido a vaga na Série D de 2025. Após o primeiro objetivo conquistado, a Cobra Coral vira a chave e agora busca retornar à decisão do Estadual depois de quatro anos.

O Santa Cruz abriu o último treino antes do clássico para a sua torcida. Mais de 300 tricolores estiveram presentes no Arruda para apoiar o elenco coral. "Temos que fazer um grande jogo, porque vamos ter um grande adversário pela frente. Espero que a gente possa nesses dois confrontos buscar o objetivo do Santa Cruz que é ir para final do campeonato. Pode ter certeza a gente está muito concentrado nisso", disse Itamar Schülle na véspera do Clássico das Multidões.

Para o duelo contra o Sport, o técnico Itamar Schülle tem um desfalque confirmado. O zagueiro e capitão Rafael Pereira foi diagnosticado com uma lesão grau 1 na coxa direita e está fora do clássico. Ítalo Melo é o mais cotado para atuar ao lado de Paulo César. Gilvan, que fez o gol decisivo contra o Central, surge como uma opção para o ataque tricolor. Ele disputa a vaga com Pedro Bortoluzo, artilheiro da equipe na temporada com quatro gols marcados.

Leão preparado

Do lado rubro-negro, a fase é para lá de esplêndida. Líder de seu grupo na Copa do Nordeste e vivo na Copa do Brasil, o Sport 'descansou' nas quartas de final do Estadual, após ser dono da melhor campanha da primeira fase. Para sair do Arruda com um resultado positivo, o time da Ilha do Retiro contará com a boa fase de Barletta. Em dois jogos pelo Leão, o camisa 30 anotou três gols e deu uma assistência. Prestes a estrear no Clássico das Multidões, o atacante vê a equipe preparada para o confronto.

"Por já ter atuado antes aqui no Nordeste, sei do tamanho que tem esse clássico. Nosso time está bem preparado. Mas não é um clássico de um jogo só, temos que pensar como um todo. Esperamos sair com um resultado bom do Arruda, sabemos do peso que tem esse clássico. Todo jogador gosta de jogar um jogo como este", salientou.

Visando a escalação, Soso tem algumas incógnitas. Diante do Altos-PI, na quarta-feira, o treinador não pôde contar com Rafael Thyere (quadro de lombalgia), Fabinho (tendinopatia no quadril direito) e Fabricio Domínguez (contusão na coxa). Do trio, apenas o camisa 7 tem sido reserva. Caso o capitão e o uruguaio não tenham condições, a expectativa é que Alisson Cassiano e Barletta sejam mantidos na formação inicial. Reserva no meio de semana, Pedro Lima também pode aparecer na vaga de Lucas Ramon na lateral direita.

Ficha técnica

Santa Cruz

William; Toty, Paulo César, Ítalo Melo e Juan Tavares; Caio Mello, Lucas Siqueira e Matheus Melo; Thiaguinho, João Diogo e Pedro Bortoluzo (Gilvan). Técnico: Itamar Schülle.

Sport

Caíque França; Pedro Lima (Lucas Ramon), Alisson Cassiano (Thyere), Luciano Castán e Felipinho; Felipe, Lucas Lima e Alan Ruiz; Barletta (Fabricio Domínguez), Romarinho e Gustavo Coutinho. Técnico: Mariano Soso.

Local: Estádio do Arruda (Recife/PE)

Horário: 16h30 (de Brasília)

Árbitro: Diego Fernando Silva de Lima

Assistentes: Clovis Amaral da Silva e Fernando Antonio da Silva Junior

VAR: José Woshington

Transmissão: TV Globo

