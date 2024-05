A- A+

SELEÇÃO BRASILEIRA Com Arruda reprovado, amistoso da Seleção Brasileira feminina será realizado na Arena de Pernambuco Seleção brasileira irá enfrentar a Jamaica, no dia 1 de junho

O amistoso da Seleção Brasileira feminina contra a Jamaica terá um novo palco. Inicialmente planejado para acontecer no estádio do Arruda, na capital pernambucana, a partida agora será realizada na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife. A data do confronto foi mantida para o dia 1 de junho.

A informação da mudança foi confirmada à Folha de Pernambuco pelo presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro de Carvalho. O mandatário afirmou que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou vistorias no estádio coral, mas foi reprovado por não cumprir as qualificações exigidas pela entidade para receber um jogo de seleção brasileira.

"A Seleção Brasileira tem um caderno de encargos que é superior ao caderno de encargos de clubes. Então, eu posso fazer um jogo de campeonato para o Santa Cruz, mas não posso fazer de Seleção Brasileira. Existe alguns requisitos que nós não teremos tempo hábil para contornar, então, vamos para a Arena", explicou o presidente. As exigências feitas pela CBF não foram divulgadas.

De acordo com Evandro, mesmo com a mudança do palco da partida, o Santa Cruz continuará sendo beneficiado com parte da renda arrecadada no jogo. O presidente também afirmou que irá levar partidas de outras equipes pernambucanas, como Sport e Retrô, para o Arruda, com o objetivo de gerar renda para o Tricolor, que está sem calendário nacional no segundo semestre de 2024.

A última vez que a Seleção Brasileira Feminina esteve em Pernambuco foi no ano de 2011, em um amistoso contra a Seleção de Pernambuco, realizado no Arruda.

Convocação

O técnico da seleção brasileira, Arthur Elias, irá convocar as jogadoras para os dois amistosos na próxima sexta-feira (10). Além de Pernambuco, a seleção fará outro amistoso contra o mesmo adversário em Salvador, no dia 4 de junho.

