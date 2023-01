A- A+

Futebol Com Arruda vazio, Santa recebe Caucaia/CE em busca de classificação à segunda fase do pré-Nordestão Caso elimine os cearenses, Tricolor pegará no fim de semana o ganhador do duelo entre Retrô e Botafogo/PB

Vale um calendário mais recheado, vale mais de R$ 1 milhão de cota de televisionamento, vale um início mais esperançoso de temporada. Uma classificação do Santa Cruz diante do Caucaia/CE, nesta quinta (5), às 21h30, no Arruda, pela primeira fase da pré-Copa do Nordeste, vale muito em diversos sentidos aos pernambucanos. Avançando na seletiva, a equipe seguirá para a segunda fase, enfrentando posteriormente o ganhador do jogo entre Botafogo/PB e Retrô, também nesta noite, no Almeidão - preliminar que definirá os classificados para a etapa de grupos do Regional. Um tropeço e a Cobra Coral terá uma competição a menos em 2023.



Mudança no meio



Para o confronto, o técnico Ranielle Ribeiro já confirmou que Anderson Ceará será o substituto do xará Anderson Paraíba, que deixou o clube às vésperas do jogo para acertar sua transferência para um clube do exterior. O Tricolor buscará no mercado um substituto para o camisa 10.



“A participação de Anderson Ceará era esperada e fisicamente ele estava mais à frente de Paraíba, que se machucou na segunda semana. O que fizemos em oito semanas nos condiciona a ter tranquilidade de fazer as escolhas pontuais. Todos trabalharam, treinaram, jogaram e tiveram o mesmo tempo de vivência. Quem for escolhido estará adaptado, transmitindo o que queremos”, declarou.





Na primeira fase preliminar, são 16 equipes se enfrentando em jogo único, na casa do clube melhor posicionado no ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Os oito melhores avançam para a segunda fase e apenas quatro seguirão para a divisão em grupos, que já tem 12 classificados. São eles ABC, Atlético de Alagoinhas/BA, Bahia, Campinense, Ceará, CRB, Fluminense/PI, Fortaleza, Náutico, Sampaio Corrêa, Sergipe e Sport.



“Todas decisões são vividas intensamente, com um comprometimento maior. Todos que farão parte do jogo estão preparados para isso. O ano é tão diferente que já começaremos com uma decisão. A pressão existe internamente, no próprio ambiente do Santa, porque por trás do jogo tem muita coisa, desde o lado financeiro como a estabilidade do grupo. Começar ganhando dará uma confiança grande”, frisou.



Mesmo jogando no Arruda, o Santa Cruz não terá presença de torcida. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) determinou no ano passado a perda de dois mandos de campo do Tricolor após a invasão da torcida no jogo da pré-Copa do Nordeste 2022, contra o Floresta.

Baraka perto de oficialização



O Santa Cruz deve oficializar em breve a contratação do volante Baraka, de 36 anos, ex-São Caetano. Para a posição, o Tricolor do Arruda conta com Arthur Santos, João Erick , Daniel Pereira e Anderson Paulista.

Ficha técnica

Santa Cruz

Matheus Inácio; Feijão, Italo Melo, Alemão e Ian Rodriguez; João Felix, Arthur, Lucas Silva e Anderson Ceará; Hugo Cabral e Michel Douglas. Técnico: Ranielle Ribeiro

Caucaia/CE

Léo; Lucas, Igor, Tulio e Ronaldo; Keyllo, Wilker e Matheus; Vitor Ribeiro, Goiaba e Alison. Técnico: Roberto Carlos

Local: Arruda (Recife/PE)

Horário: 21h30

Árbitro: José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL). Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (FIFA) e Esdras Mariano de Lima Albuquerque (ambos de AL)

Transmissão:TV Jornal (SBT)

