Futebol Internacional Com assistência de Neymar em estreia, Al Hilal goleia Al Riyadh pelo Campeonato Saudita Craque Brasileiro entrou em campo no segundo tempo e participou de quatro gols

Começo de uma nova era. Nesta sexta-feira (15), Neymar entrou em campo pela primeira vez com a camisa do Al Hilal e ajudou a sua equipe construir uma goleada por 6x1, diante do Al Riyadh, no Estádio Faisal bin Fadh, pela sexta rodada do Campeonato Saudita. Jogando um pouco mais de 30 minutos, o camisa 10 da Seleção Brasileira participou de quatro, dos seis gols marcados.

