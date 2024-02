A- A+

FUTEBOL Com assistências de Messi e Suárez e Will Smith na torcida, Inter Miami vence na abertura da MLS Com assistências de Messi e Suárez e Will Smith na torcida, Inter Miami vence na abertura da MLS

O Inter Miami, de Lionel Messi e Luis Suárez, venceu nesta quarta-feira o Real Salt Lake por 2 a 0, na partida de abertura da MLS, competição que o time da Flórida busca o título inédito neste ano após fraca campanha em 2023. Um gol de Robert Taylor aos 39 minutos e outro do paraguaio Diego Gómez a seis minutos do final deram a vitória.

Messi não marcou, mas voltou a ser a estrela do jogo, um perigo constante para a defesa do Real Salt Lake com suas arrancadas, dribles e passes, com uma assistência para o primeiro gol. O jogador levou à loucura os mais de 20 mil espectadores que lotavam o estádio do Inter, o que já é um costume desde que a "Messimanía" chegou à Flórida em julho do ano passado.

Os torcedores também puderam presenciar a estreia do uruguaio Luis Suárez na MLS. O 'Pistolero' deu a primeira assistência no torneio, mas também saiu sem marcar.

Messi, sempre decisivo

O Inter rapidamente assumiu o controle da partida, incapacitando um adversário inofensivo com sua alta pressão, sem conseguir ficar com a bola. Com a bola, os locais tentaram ficar na vertical, para encontrar o mais rápido possível o seu trio de ataque: Taylor, Luis Suárez e Messi.

O tridente, ao qual muitas vezes se juntou Jordi Alba na esquerda, combinou repetidas vezes durante a primeira meia hora, mas sem conseguir afinar o último passe.

Messi frequentemente saía da ala para receber nas entrelinhas, onde sua visão, seus dribles e suas corridas podem ser letais.

E assim foi, mais uma vez. O argentino, que antes havia desperdiçado uma chance bastante clara, recebeu na zona de três quartos, acelerou, viu a desmarcação de Taylor e filtrou um bom passe. O lateral cruzou e recebeu ajuda do goleiro adversário, que estava com a mão fraca, para abrir o placar.





O Real Salt Lake acordou após o intervalo. Foi outro time, mais intenso, mais perigoso, que colocou a defesa do Inter Miami em apuros em vários contra-ataques.

A abertura estava prestes a ser amarga para os cariocas, mas eles acordaram novamente na reta final.

Messi, que passou pelo meio do campo, encontrou Suárez na área e este passou para Gómez, que bateu o goleiro com um chute cruzado.

Futuro promissor

O Inter começa bem uma temporada em que aspira a vencer pela primeira vez a MLS, depois de fazer um investimento inédito na história do campeonato.

A franquia floridiana é a grande favorita da competição já que conseguiu reunir quatro antigas glórias do F.C Barcelona como Messi, Suárez, Alba e Sergio Busquets, além de investir em jovens talentos como o paraguaio Diego Gómez, artilheiro do o recente torneio pré-olímpico sul-americano.

O maior obstáculo do Inter pode ser a condição física dos seus veteranos durante a longa temporada que os espera.

Messi, de 36 anos, Suárez (37) e Busquets (35) já sofreram problemas físicos durante a pré-temporada, em que o Inter deixou uma imagem preocupante com apenas uma vitória em sete jogos.

O argentino e o uruguaio pretendem disputar a Copa América nos Estados Unidos (20 de junho a 14 de julho), além de outros três torneios com o Inter: a Copa dos Campeões da Concacaf, que dá passagem para o Mundial de Clubes da FIFA; a US Open Cup e a Leagues Cup, em que o clube defende o título.

Veja também

ESPORTES Popó x Bambam: entenda qual é a origem da treta entre rivais de luta transmitida neste sábado