Náutico Com ataque do Náutico em baixa, Luiz Paulo fala que está faltando "matar as oportunidades" nos jogos Lateral também projetou melhorias do time para enfrentar o Retrô no próximo domingo (10)

Existe um ditado no futebol que diz que a melhor defesa é o ataque. Times como Manchester City, Real Madrid e Bayer Leverkusen vem provando isso na atual temporada europeia, onde a cada jogo, vêm fornecendo uma chuva de gols aos seus torcedores. Porém, essa não parece ser a mesma realidade do Náutico nos últimos jogos, que marcou apenas quatro gols nas últimas seis partidas. Para o lateral-esquerdo Luiz Paulo, apesar do time estar sólido defensivamente - dois gols sofridos em seis jogos -, o Timbu está precisando aproveitar melhor as chances que tem.

"Eu acho que está faltando a gente matar as oportunidades, porque o nosso time cria muito. Graças a Deus, estamos bem sólidos no sistema defensivo, que é importante se dizer que começa no ataque, que ajuda muito a gente na parte defensiva. A gente cria bastante, mas infelizmente a gente não está conseguindo matar. É concentrar um pouco mais. A gente está trabalhando bastante nisso, para que nos próximos jogos isso não seja um empecilho para a gente", disse.

A pouca efetividade no ataque do Timbu ficou evidente na derrota por 1 a 0 para o River, pela Copa do Nordeste, na última terça-feira (5). Na ocasião, apesar de ter terminado a partida com 62% de posse de bola, o Náutico só finalizou três vezes ao gol. A partida, inclusive, terminou com muitas vaias da torcida que, segundo Luiz Paulo, foram totalmente compreensíveis.

"Eu acho que o torcedor tem total direito de se manifestar. Ele paga ingresso para isso, ele quer assistir um bom espetáculo, ele quer ver o seu time vencer dentro de casa, e a partir do momento que o time não vence, é frustrante para ele. Então é o jeito que ele tem de manifestar sua frustração. Todos nós entendemos e sabemos que dentro de casa a gente tem de vencer. Esse é o nosso pensamento. Infelizmente não foi o que aconteceu", pontuou.

O lateral, entretanto, garantiu que o time irá mais concentrado para o confronto contra o Retrô no próximo domingo (10), pela semifinal do Pernambucano, e minimizou o fato do adversário ter velhos conhecidos do Timbu.

"Sabemos da dificuldade do jogo e, sobretudo, da sua importância. Em um jogo de semifinal - primeiro sob nossos domínios - precisamos, primeiramente, desempenhar bem e evoluir um pouco. Vamos fazer de tudo para fazer um bom jogo no domingo e, se Deus quiser, vencer", afirmou.

"Acho que no futebol de hoje é inevitável você sempre conhecer as outras peças de trabalho que estão lá. A gente tem todo um estudo sobre isso, tem muita gente que trabalha e que passa as informações. Então acho que todos os times meio que se conhecem", completou.

Luiz também questionou a decisão do árbitro em expulsar o atacante Paulo Sérgio, que foi expulso no jogo contra o Afogados, após comemorar um gol fazendo gestos obscenos, lamentou a ausência do jogador, mas reforçou a força do elenco.

"Antes do jogo (Afogados), não foi avisado para nós jogadores que aquele ato seria de expulsão. O Paulo já tinha comemorado dessa maneira no jogo contra o Santa Cruz, em que ele foi advertido apenas com o cartão amarelo. Eu penso que estamos em nossos domínios, com a nossa torcida, e ele apenas foi comemorar com a torcida dele. Então eu acho que não foi da melhor maneira que o árbitro levou", afirmou.

"O Paulo é uma ausência sentida, com certeza, porque ele é um grande jogador, assim como temos grandes jogadores no nosso elenco, que também podem suprir a ausência dele. Acho que estamos muito fortalecidos, perante ao elenco, e quem jogar ali vai ajudar a gente no domingo", completou.

