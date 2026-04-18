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SÉRIE C Com atuação apagada na primeira etapa, Santa Cruz é derrotado pelo Confiança na Série C Cobra Coral chegou a entrar no jogo após as substituições do segundo tempo, mas não conseguiu evitar o resultado negativo

O Santa Cruz teve a sua primeira derrota na Série C do Campeonato Brasileiro na tarde deste sábado (18). Na Arena Batistão, o único gol do confronto foi marcado logo aos 9 minutos do primeiro tempo pelo atacante João Pedro, que aproveitou a fragilidade defensiva da Cobra Coral para garantir o primeiro triunfo do Confiança na competição.



Apesar das tentativas de reação na segunda etapa, o time pernambucano apresentou dificuldades na criação e não conseguiu evitar o revés fora de casa.

A próxima partida da Cobra Coral será contra o Amazonas, no próximo domingo (26), às 16h, na Arena de Pernambuco, pela quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

O jogo

A etapa inicial foi totalmente dominada pela equipe mandante. Nos segundos iniciais, Iago já assustava a Cobra Coral acionando João Pedro, que finaliza de fora da área, mas pega mal na bola.

Nos 2 minutos, Renato foi derrubado na intermediária de ataque. Com uma falta perigosa, Zé Mário tenta um chute direto, mas acerta a barreira do Confiança.

O Dragão seguiu pressionando e abriu o placar aos 9 minutos do primeiro tempo, com João Pedro. Gabriel Zeca encontra o camisa 9, que recebe nas costas da defesa, gira e finaliza rasteiro para o fundo das redes na Arena Batistão.

Aos 20’, em cruzamento de Danielzinho na grande área tricolor, o goleiro Gabriel Souza sai mal e se choca com Zé Mário. A bola sai pela linha de fundo, resultando em tiro de meta, e os atletas ficam caídos em campo.

O Confiança voltou a assustar aos 35’. João Pedro recebe dentro da área e finaliza forte. O goleiro tricolor dá o rebote e Gabriel Zeca finaliza de primeira, tirando tinta da barra.

O Santa Cruz teve uma chance aos 40’. Zé Mário encontra Renato, que resolve arriscar de fora da área, mas termina finalizando muito mal.

Segundo tempo

Na segunda etapa, o Santa teve sua primeira boa construção de jogada aos 9’. Fabinho levanta a bola na área e Marquinhos desvia de cabeça. Rafael Pascoal fez a defesa com tranquilidade.

Aos 13’, Zé Mário cobra escanteio fechado. Rafael Pascoal sai do gol e os atletas da Cobra Coral reclamam de desvio, mas a arbitragem aponta tiro de meta.

Nos 33’, após uma bola cruzada por Thiago Ennes, o ataque do Santa briga pelo alto e após três tentativas de finalização a bola sai em escanteio.



O Dragão chegou com perigo pela primeira vez na segunda etapa aos 35'. Pedro Favela entrega a bola para Fabrício Oya, que ajeita e finaliza na trave do goleiro Gabriel Souza.

Ficha técnica

Confiança 1

Rafael Pascoal; Renilson, Lucas Cunha e Ícaro; Weriton, Kelvyn, Danielzinho (Matheus Ludke), Gabriel Zeca (Fabrício Oya); João Pedro, Iago (Andrey Quintino) e PK (Lorran).

Santa Cruz

Gabriel Souza; Israel (Fabinho), Eurico, William Alves e Zé Mário; Wagner Balotelli (Patrick Allan), Pedro Favela e Régis (Thiago Ennes); Ronald, Renato (Marquinhos) e Tiago Marques (Quirino). Técnico: Claudinei Oliveira.

Local: Arena Batistão (Aracaju/SE)

Árbitro: Paulo Roberto Alves Jr. (PR)

Assistentes: Weber Silva e Nathan Martins (ambos PR)

Gols: João Pedro, aos 9’ do 1T (CON),

Cartões amarelos: Gabriel Zeca (CON); Zé Mário (STA)

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