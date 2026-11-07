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Futebol Com atuação apagada, Náutico perde para o CRB e acaba com sonho do Sport de voltar para a Série A Timbu entrou em campo com time misto, mas pouco fez para evitar a derrota nos Aflitos neste sábado (7)

O Náutico perdeu para o CRB por 3 a 0 neste sábado (7) nos Aflitos e ajudou a acabar de vez com o sonho do Sport de alcançar o G-6 da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com a permanência na segunda divisão garantida, o Timbu entrou para o confronto com um time misto, mas pouco fez para buscar um resultado diferente da derrota.

Já os alagoanos, que seguem vivos na competição justamente na sexta posição, buscaram o jogo e abriram o placar aos 35 minutos do primeiro tempo com um ex-jogador do Sport.

O artilheiro Mikael recebeu na entrada da área e finalizou com força para o fundo das redes, fazendo o primeiro da partida. Menos de dez minutos depois, Thiaguinho fez o segundo.

Com forte presença da torcida do CRB nos Aflitos, o Galo de Campina buscou o terceiro com um gol de rebote marcado por Danielzinho após Mikael desperdiçar um pênalti.

Apenas cumprindo tabela, os alvirrubros quase não apareceram na partida e decepcionaram os poucos torcedores que compareceram aos Aflitos com o baixo desempenho.

Com o resultado, o Náutico se manteve na 15ª colocação e espera o já rebaixado Londrina na última rodada da Série B na próxima quarta-feira (11), às 19h, no Estádio Vitorino Gonçalves Dias.

Já o CRB enfrentará o Ceará em casa às 16h30 do próximo sábado (14) no Rei Pelé, em Maceió, que pode confirmar a vaga nos playoffs de acesso da Série B.

O jogo

O Náutico começou levando pressão do CRB, que estava se sentindo bastante confortável para jogar dentro dos Aflitos.

Com a presença massiva da torcida, os alagoanos tentaram chegar na área, mas não estavam conseguindo assustar a barra do goleiro Gastón Guruceaga.

Em início de poucas chances, foi o Timbu que até conseguiu balançar as redes aos 11 minutos de jogo com Kauã Maranhão, mas o gol foi anulado por impedimento pela arbitragem.

Aos 18, Crystopher teve ótima oportunidade para marcar o primeiro gol do CRB e parou na defesa de Guruceaga. Em seguida, a bola sobrou novamente para o volante, que pegou mal na bola e mandou para muito longe.

Já salvos do rebaixamento, os pernambucanos pouco conseguiram criar e atacar o Galo da Campina, sem conseguir encaixar o jogo e assustar o adversário.

Em boa chance para o Náutico, Victor Andrade cobrou o escanteio fechado, mas Vitor Caetano afastou com soco.

Após cobrança de escanteio, Thiaguinho tocou para Hereda, que foi mal e não conseguiu aproveitar, saindo para tiro de meta. Dadá Belmonte ainda tentou chute de fora, mas foi bloqueado pela marcação alvirrubra.

Thiaguinho cobrou boa falta na área, mas ninguém aproveitou e Gastón Guruceaga pôde defender com tranquilidade.

Aos 35, depois de tanto insistir, Mikael recebeu de Dadá Belmonte na entrada da área e finalizou com força para o fundo das redes, fazendo o primeiro gol da partida.

Dez minutos depois, não demorou muito para o CRB conseguir chegar ao segundo tento. Dessa vez, Thiaguinho foi quem recebeu ótimo lançamento. Ele puxou a bola para a entrada na área e acertou no gol. Sem chance para Guruceaga defender.

Nos acréscimos do primeiro tempo, Luiz Paulo avançou pela esquerda, driblou e invadiu a área dos alagoanos. O lateral-esquerdo finalizou de direita e parou nas mãos de Vitor Caetano, que mandou para escanteio.

Mas pouco foi feito pelo Náutico para mudar a situação do confronto até aquele momento e saiu para o intervalo com 2 a 0 para o CRB.

Segunda etapa

Se os alvirrubros não apareceram muito no confronto no primeiro tempo, a postura apresentada no segundo não foi diferente.

Em duelo truncado, os times não estavam conseguindo sair para jogar e o Náutico demonstrou ser um adversário inofensivo para os alagoanos.

Aos 8 minutos, o primeiro lance de perigo da etapa final saiu de Hereda, que avançou pela direita e cruzou para Crystopher bater por cima do gol.

Betão fez falta em Crystopher dentro da área e o árbitro marcou pênalti em favor do CRB. Na cobrança, Guruceaga defendeu o pênalti cobrado por Mikael e ainda pegou o rebote do atacante. O goleiro bem que tentou, mas não evitou o gol de Danielzinho na terceira tentativa de finalização.

O quarto gol do Galo quase foi feito por Mikael, que invadiu a área pela direita e finalizou com força, mas mandou por cima da trave alvirrubra.

A melhor oportunidade do Náutico na partida foi no contra-ataque aos 24 minutos do segundo tempo com Kauã Maranhão. O jovem saiu de frente para o goleiro, mas finalizou em cima.

Com o jogo já praticamente resolvido, as equipes seguiram trocando passes sem muita vontade e criatividade. As mudanças promovidas por Bruno Pivetti não fizeram efeito para tentar fazer com que os pernambucanos lutassem por algo no confronto.

Para o Náutico, em meio a uma crise fora de campo e um final de Série B melancólico, restou comemorar a tristeza do Sport, que viu o sonho de voltar para a Série A interrompido.

Fase contrária à do CRB, que se sentiu em casa nos Aflitos e até comemorou a vitória dentro de campo com os seus torcedores e segue vivo na busca por uma vaga nos playoffs do acesso.

Ficha técnica

Náutico 0

Guruceaga; Reginaldo, Betão, Wanderson e Luiz Paulo; Samuel, Luiz Felipe (Everson) e Victor Andrade; Derek (Halanzinho), Kauã Maranhão (Isaque) e Luiz Claudio (Matheus Uchôa). Técnico: Bruno Pivetti

CRB 3

Vitor Caetano; Hereda, Bressan (Henri), Lyncon (Fábio Alemão) e Reverson; Pedro Castro, Crystopher (Geovane) e Danielzinho (Douglas Baggio); Thiaguinho, Dadá Belmonte e Mikael (João Neto). Técnico: Fábio Matias

Local: Aflitos (Recife/PE)

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ). Assistentes: Carlos Henrique Cardoso de Souza (RJ) e Lucio Beiersdorf Flor (RS)

VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS)

Gols: Mikael (34’ do 1T), Thiaguinho (44’ do 1T), Danielzinho (15’ do 2T)

Cartões amarelos: Pedro Castro (CRB), Samuel, Kauã Maranhão, Betão, Luiz Cláudio, Reginaldo (NAU)

Público total: 5.475

Renda: R$ 347.279,00





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