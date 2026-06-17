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Copa do Mundo Com atuação fraca, Portugal fica no empate com RD Congo em estreia na Copa do Mundo Portugueses saíram na frente, mas cederam igualdade ainda no primeiro tempo, em Houston

A República Democrática do Congo arrancou um empate em 1 a 1 contra a poderosa seleção de Portugal, comandada por Cristiano Ronaldo, na estreia de ambas as equipes na Copa do Mundo de 2026, nesta quarta-feira (17), em Houston. O duelo expôs as fragilidades dos portugueses e deixou os africanos em estado de graça.

O primeiro gol da seleção lusa saiu cedo, em uma cabeçada de João Neves aos seis minutos, prenunciando um cenário favorável para os europeus. Mas o Congo surpreendeu e empatou pouco antes do intervalo (45'+5), também com um gol de cabeça, de Yoane Wissa, o primeiro do país em Mundiais.

Portugal terá como próximo adversário o Uzbequistão, no dia 23 de junho, também em Houston, enquanto a RD Congo viajará a Guadalajara para enfrentar a Colômbia.

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