Com atuação fraca, Portugal fica no empate com RD Congo em estreia na Copa do Mundo
Portugueses saíram na frente, mas cederam igualdade ainda no primeiro tempo, em Houston
A República Democrática do Congo arrancou um empate em 1 a 1 contra a poderosa seleção de Portugal, comandada por Cristiano Ronaldo, na estreia de ambas as equipes na Copa do Mundo de 2026, nesta quarta-feira (17), em Houston. O duelo expôs as fragilidades dos portugueses e deixou os africanos em estado de graça.
O primeiro gol da seleção lusa saiu cedo, em uma cabeçada de João Neves aos seis minutos, prenunciando um cenário favorável para os europeus. Mas o Congo surpreendeu e empatou pouco antes do intervalo (45'+5), também com um gol de cabeça, de Yoane Wissa, o primeiro do país em Mundiais.
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Portugal terá como próximo adversário o Uzbequistão, no dia 23 de junho, também em Houston, enquanto a RD Congo viajará a Guadalajara para enfrentar a Colômbia.