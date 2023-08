A- A+

Série B Com atuação fraca, Sport empata com Tombense, mas garante liderança da Série B Rubro-negro chegou aos 45 pontos e não pode ser alcançado na sequência da rodada

A atuação esteve longe de ser das melhores, mas o Sport garantiu a liderança por mais uma rodada na Série B. Com uma apresentação abaixo da crítica, o Rubro-negro ficou no empate sem gols, na noite desta sexta-feira (11), com o 17º colocado Tombense, no Soares de Azevedo, em Muriaé, pela 23ª rodada. O resultado fez o Leão chegar aos 45 pontos, abrindo três para o Novorizontino, que venceu o Mirassol na rodada, e quatro para o Vitória, que recebe o Ceará, domingo, em Salvador, e pode encurtar a distância para um ponto.

Com as ausências de Eduardo e Felipinho, Enderson optou por acionar Alisson Cassiano no miolo de zaga, ao lado de Sabino e Rafael Thyere. Com o recém-chegado Roberto Rosales entre os reservas, Ewerthon foi acionado na direita, enquanto Juba recuava para formar uma linha de cinco na hora de defender.

Com a bola rolando, o primeiro tempo foi de chances reais para as equipes balançarem as redes. Sempre acionado pela esquerda, Egídio deu dois bons cruzamentos no início da partida, mas viu Fernandão e Kleiton ficarem no quase. A melhor oportunidade rubro-negra foi na metade da etapa inicial. Após bela jogada individual, Labandeira tentou achar Love na área, mas Felipe Garcia deu um tapa crucial para tirar a bola do centroavante leonino.

Em seguida, foi a vez de Renan salvar os pernambucanos. Kleiton achou bom lançamento para Alexandre Jesus nas costas da zaga do Sport. O atacante invadiu a área e chutou de esquerda para grande intervenção do arqueiro.

Na volta do intervalo, Enderson optou por sacar Labandeira e acionar Jorginho em campo. Ainda antes dos dez minutos, o treinador viu Thyere pedir substituição alegando incômodo, e promoveu a estreia do venezuelano Rosales. Lateral-direito de origem, o experiente de 34 anos foi acionado na esquerda.

Controlando o ímpeto dos mandantes, o Sport foi o responsável pelas principais chegadas ofensivas da etapa complementar. Ainda nos primeiros minutos, Alan Ruiz cabeceou para defesa de Felipe Garcia, depois de cruzamento da esquerda. De falta, Luciano Juba também tirou o grito de 'uh' do torcedor, quando viu a bola tirar tinta da trave esquerda. No fim, Peglow - outro estreante da noite -, viu a zaga travar seu chute, em última boa investida leonina.

Ficha do jogo

Tombense 0

Felipe Garcia; Kevin, Roger Carvalho, Augusto e Egídio; Bruno Silva, João Pedro e Guilherme Santos (Djalma); Kleiton (Keké), Fernandão (Daniel Amorim) e Alexandre Jesus (Marcelinho). Técnico: João Burse.

Sport 0

Renan; Alisson Cassiano, Thyere (Roberto Rosales), Sabino; Ewerthon, Ronaldo Henrique, Fábio Matheus (Fabinho) e Alan Ruiz (Edinho) e Luciano Juba; Labandeira (Jorginho) e Vagner Love (Peglow). Ténico: Enderson Moreira.

Estádio: Soares de Azevedo (Muriaé/MG)

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (FIFA/SC)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA/SP) e Nailton Júnior de Sousa Oliveira (FIFA/CE)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Gols:

Cartões amarelos: Augusto, Keké, Roger Carvalho, Guilherme Santos, Bruno Silva (TOM); Rafael Thyere, Roberto Rosales (SPT)



Veja também

Futebol Diante de imbróglio entre clubes e FPF, STJD suspende o Pernambucano A2