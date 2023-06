A- A+

Série B Com baixas importantes, Sport tenta manutenção no G4 diante da Chape, fora de casa Vice-líder com 27 pontos, Leão não terá Juba e Love contra catarinenses

Invicto há pouco mais de um mês, o Sport entra em campo na noite desta terça-feira (27) para mais um desafio válido pela Série B do Campeonato Brasileiro. Em encontro da 14ª rodada, o Rubro-negro visita a Chapecoense, às 19h, na Arena Condá, com o intuito de se consolidar no G4.

Ainda com uma partida a menos, o Leão inicia a rodada na vice-liderança, com 27 pontos, dois a menos que o líder Novorizontino. Com seis vitórias e um empate desde o dia 24 de maio, o time dirigido por Enderson Moreira encontrará um adversário pressionado em Santa Catarina. O Verdão do Oeste abre a zona da degola, com 11 pontos, e não sente o sabor do resultado positivo há sete partidas.

Contudo, para o árduo compromisso longe do Recife, o Sport terá que lidar com desfalques importantes. Com desgaste muscular, Love sequer viajou para encarar a Chape. Outro que também ficou no Recife foi Luciano Juba. O prata da casa deixou o duelo perante o Juventude com dores na virilha e segue sendo acompanhado de perto pelo departamento médico rubro-negro. Também com desgaste muscular, Wanderson é mais uma baixa para o jogo.

Na visão do goleiro Renan, em meio aos desfalques, é hora do elenco mostrar que tem forças para superar as adversidades e seguir somando pontos importantes na Segunda Divisão. "Não só agora, mas desde o início do ano estamos mostrando essa força de elenco, de grupo. Mais uma vez teremos a oportunidade de mostrar essa força. Temos muitos jogadores qualificados e quem entrar no lugar de quem está saindo com algum problema, vai se dedicar para ajudar a equipe a construir um bom resultado", enfatizou o goleiro.

Sem as referências ofensivas que marcaram 14 dos 22 gols do clube nesta edição da Série B, Enderson terá que quebrar a cabeça para escalar o ataque leonino. Na ponta esquerda, Felipinho foi acionado no lugar de Juba contra o Juventude e pode aparecer entre os titulares. O próprio lateral-esquerdo se colocou à disposição do técnico após a partida da semana passada.

Já no lugar de Love, as opções são maiores. Substituto do "Artilheiro do amor" no último jogo, Kayke aparece como opção. Gabriel Santos, que também é centroavante de origem, briga pelo espaço. Outra possibilidade é Enderson centralizar Fabrício Daniel. Apesar de atuar pela ponta direita, o atacante já fez a função de camisa 9 em outras ocasiões da carreira.

Ficha técnica

Chapecoense

João Paulo; Felipe Albuquerque, Rafael Ribeiro, Rodrigo Freitas e Cristiano; Gustavo Cazonatti, Pablo Oliveira e Neto; Richard, Ribamar e Alisson Farias. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Sport

Renan; Eduardo, Thyere, Sabino e Igor Cariús; Ronaldo, Fabinho (Fábio Matheus) e Jorginho; Edinho, Felipinho e Fabrício Daniel (Kayke). Técnico: Enderson Moreira.

Estádio: Arena Condá (Chapecó/SC)

Árbitro: Leonardo Ferreira Lima (PR)

Assistentes: Rafael Trombeta e Sidmar dos Santos Meurer (ambos do PR)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Transmissão: Premiere e SporTV

