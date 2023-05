A- A+

Série C Com baixas, Náutico visita o Manaus nesta terça-feira (2) pela Série C Timbu inicia caminhada tentando retornar à Série B às 21h30, na Arena da Amazônia

De volta à Série C do Campeonato Brasileiro após quatro temporadas, o Náutico estreia na competição nacional na noite desta terça-feira. Às 21h30, o Timbu visita o Manaus, na Arena da Amazônia. Passadas as eliminações precoces no Campeonato Pernambucano e na Copa do Nordeste, além da queda na terceira fase da Copa do Brasil para o Cruzeiro, o Alvirrubro tem na Terceirona o principal objetivo do clube no ano. E apesar dos maus resultados recentes, o técnico Dado Cavalcanti vê seus comandados preparados para o desafio de recolocar o Alvirrubro na Segunda Divisão.

"Estamos incluindo experiências no grupo, diferente de alguns adversários que estão mudando completamente suas equipes. Tem vantagens, mas acredito que há ainda mais desvantagens nisso. Estamos com as mesmas ideias, com aprendizado de adversidades vividas por este grupo, momentos difíceis como a eliminação precoce do Estadual, que machucou mas deixou aprendizado. Isso agrega e espero que a gente saiba utilizar e levar vantagem nisso", enfatizou.

Baixas na equipe

Para a estreia na Série C, Dado não poderá contar com todo plantel à disposição. Após sentir um incômodo na região posterior da coxa direita, Jael sequer viajou com a delegação rumo a capital amazonense. Alisson Santos, em situação ainda mais grave, também ficou no Recife. Com uma entorse no tornozelo, o atacante será baixa por pelo menos três semanas. Para a vaga do 'Cruel', Júlio é o substituto natural.

No meio, Souza virou ausência desde o final da última semana. Com um incômodo no joelho, o camisa 8 é mais um desfalque importante para a estreia do Timbu. Gabriel Santiago e Matheus Carvalho brigam pelo espaço entre os titulares. Outra opção para Dado é improvisar Victor Ferraz no meio, acionando Diego Ferreira na lateral direita.

Adversário sem ritmo

Eliminado nas quartas de final do Amazonense, o Manaus não entra em campo de forma oficial há um mês e meio. De lá para cá, o adversário do Timbu reformulou o elenco e fez amistosos contra Nacional-AM e Princesa do Solimões-AM, em caráter preparatório visando o início da Série C. Apesar do período de inatividade do time manauara, Dado Cavalcanti prevê um jogo equilibrado.

"E um clube organizado e tem alguns jogadores interessantes, rodados em Série B, que tiveram protagonismo em times maiores que o próprio Manaus. Acho que no aspecto técnico será equilibrado. Talvez eles percam um pouco em conjunto, por trocar o 'pneu com o carro andando'. Mas na questão técnica vai se equiparar muito. Precisamos ter as nossas convicções, colocar nossas ideias centrais em jogo para fazer um bom resultado já na estreia", declarou.

Ficha técnica

Manaus

Reynaldo; Lucas Mota, Douglas, Luiz Fernando (Gustavo Fagundes) e Dieyson; Gilson Alves, Charles, Felipe Baiano e Gabriel Correira; Franklin e Michel. Técnico: Higo Magalhães.

Náutico

Vagner, Victor Ferraz, Odivan, Denilson e Diego Matos; Jean Mangabeira, Juan Gauto e Matheus Carvalho (Gabriel Santiago); Paul Villero, Kayon e Julio. Técnico: Dado Cavalcanti.

Estádio: Arena da Amazônia (Manaus-AM)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Paulo Henrique de Melo Salmazio (MS)

Assistentes: Marcos dos Santos Brito (MS) e Antônio Adriano de Oliveira (MA)

Transmissão: DAZN

Veja também

SPORT Membros de torcida organizada do Sport causam tumulto na sede após derrota na final do Nordestão