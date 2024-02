A- A+

Liga dos Campeões Com Barcelona em ação, confira onde assistir aos jogos da Liga dos Campeões desta quarta (21) Confrontos de hoje fecham as partidas de ida das oitavas de final da competição

A Liga dos Campeões fecha nesta quarta-feira (21) os últimos confrontos de ida da fase de oitavas de final. Atravessando um momento irregular na temporada, o Barcelona enfrenta o Napoli, às 17h (horário de Brasília), no Estádio Diego Maradona. No mesmo horário, o Arsenal, que sonha com o título no Campeonato Inglês, vai ao Estádio do Dragão para enfrentar o Porto.





Napoli x Barcelona

Diferente da última temporada, onde o Napoli foi campeão italiano depois de 33 anos de jejum, e foi a sensação da Champions, parando somente nas quartas de final para o Milan, o time não vive boa fase esse ano. Os napolitanos ocupam apenas a 9ª colocação da Serie A e vem de eliminações nas oitavas de final da Copa da Itália para o Frosione, e vice-campeonato na Supercopa para a Inter de Milão.

O Barcelona também não atravessa grande momento. Os catalães estão na terceira colocação da Liga Espanhola, oito pontos atrás do líder Real Madrid. O time vem sofrendo bastante com sua defesa, tendo levado incríveis 14 gols em seis jogos - média de mais de dois por partida. Os Culés voltam às oitavas após duas temporadas caindo na fase de grupos.

Onde assistir: O jogo será transmitido pela TNT, na TV fechada, e pela HBO Max, no streaming.

Porto x Arsenal

Em outro jogo desta quarta, o Arsenal enfrenta o Porto fora de casa. Os Gunners vivem grande momento na temporada, e vem de duas goleadas contra West Ham e Burnley, por 6 a 0 e 5 a 0, respectivamente. Os ingleses ocupam o terceiro lugar da liga, dois pontos atrás do Livepool- líder da competição.

Contudo, o Porto promete jogo duro contra os Gunners. Apesar de estarem em terceiro no campeonato local, os portugueses vêm de boa campnha na fase de grupos da Champions, onde terminaram empatados em números de pontos com o Barcelona, ficando em segundo lugar apenas por terem perdido os confrontos diretos.

Onde assistir: A partida será transmitida pelo Space, na TV fechada, e pela HBO Max, no streaming.

Confira os resultados da oitavas até aqui

Copenhague 1x3 Manchester City

RB Leipzig 0x1 Real Madrid

PSG 2x0 Real Sociedad

Lazio 1x0 Bayern de Munique

PSV 1x1 Borussia Dortmund

Inter de Milão 1x0 Atlético de Madrid

