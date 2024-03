Com Bayern pressionado e PSG em vantagem, saiba onde assistir aos jogos da Champions desta terça (5)

A- A+

A Champions começa, a partir desta terça-feira (5), a definir os primeiros classificados para as quartas-de-final. Se, por um lado, o Bayern recebe a Lazio, na Allianz Arena, precisando vencer a qualquer custo para se classificar, por outro, o PSG vai à Anoeta enfrentar a Real Sociedad, podendo até perder por um gol de diferença.

Bayern x Lazio

Após perder o jogo de ida por 1 a 0 na Itália, o Bayern chega para o segundo confronto precisando vencer a Lazio por pelo menos dois gols de diferença para avançar de fase. Eliminados por um time da 3ª divisão na Copa da Alemanha e segundo colocado no Alemão - 10 pontos atrás do Bayer Leverkusen -, o time da Baviera enxerga a Champions como uma luz no fim do túnel para salvar a temporada, que pode ser a primeira sem títulos desde 2011/12.

Em má fase no Italiano, ocupando apenas a 9ª colocação, a Lazio tenta avançar para as quartas de finais pela primeira vez desde a temporada de 1999/2000. Na ocasião, o time caiu para o Valência, que viria a se tornar vice-campeão daquela edição. Desse modo, os italianos precisam apenas de um empate para repetir a campanha.

Onde assistir: Space (TV fechada) e HBO Max (Streaming).

Horário: 17h

Real Sociead x PSG

Após conquistar boa vantagem em casa ao vencer a Real Sociead por 2 a 0, o PSG pode se dar o luxo de perder por até um gol de diferença que mesmo assim avança de fase. Porém, os parisienses terão que saber como controlar o vestiário, especialmente após a crise exposta entre Luis Enrique e Mbappé, onde, no último jogo, o treinador substituiu o francês, que foi assistir ao restante da partida da arquibancada.

Já a Real Sociedad precisa vencer por pelo menos três gols de diferença, se quiser passar de fase sem precisar de prorrogação ou pênaltis. Os Bascos sonham com a vaga, após passar por uma eliminação traumática nas semifinais da Copa do Rei, onde caíram para o Mallorca nas penalidades.

Onde assistir: SBT (TV aberta), TNT (TV fechada) e HBO Max (Streaming).

Horário: 17h

