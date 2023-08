Com Bayern x United e PSG x Milan, confira os grupos da Liga dos Campeões 2023/24

A- A+

Os fãs de futebol conheceram, na tarde desta quinta-feira (31), os grupos da Liga dos Campeões da Europa 2023/24. A edição promete ser uma das mais equilibradas dos últimos anos. Atual campeão, o Manchester City pegou um grupo acessível na busca pelo bi. Os citizens estão no Grupo G do torneio, ao lado de RB Leipzig, Estrela Vermelha e Young Boys.

Vale lembrar que nesta primeira fase não pode acontecer confrontos entre equipes do mesmo país. A fase de grupos tem início no dia 19 de setembro e vai até 13 de dezembro. A final, por sua vez, está marcada para 1º de junho de 2024, em Wembley.

A primeira fase reunirá alguns confrontos interessantes entre times tradicionais do Velho Continente. No Grupo A, por exemplo, Bayern de Munique e Manchester United devem brigar pela liderança da chave. O dinamarquês Copenhagen e o turco Galatasaray são os outros dois adversários.

Já o maior campeão Real Madrid figura no Grupo C da Champions, ao lado do campeão italiano Napoli, do Braga, de Portugal, e da sensação alemã Union Berlin.

Nesta temporada, o sempre esperado “grupo da morte” será o F. Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Milan e Newcastle irão brigar de forma incessante por duas vagas no mata-mata. Sem Neymar e Messi, Mbappé terá a missão de tentar o inédito título para os parisienses.

Confira os grupos:

Grupo A

Bayern de Munique/ALE

Manchester United/ING

Copenhagen/DIN

Galatasaray/TUR

Grupo B

Sevilla/ESP

Arsenal/ING

PSV/HOL

Lens/FRA

Grupo C

Napoli/ITA

Real Madrid/ESP

Braga/POR

Union Berlin/ALE

Grupo D

Benfica/POR

Inter de Milão/ITA

FC Salzburg/AUT

Real Sociedad/ESP

Grupo E

Feyenoord/HOL

Atlético de Madrid/ESP

Lazio/ITA

Celtic/ESC

Grupo F

PSG/FRA

Borussia Dortmund/ALE

Milan/ITA

Newcastle/ING

Grupo G

Manchester City/ING

RB Leipzig/ALE

Estrela Vermelha/SER

Young Boys/SUI

Grupo H

Barcelona/ESP

Porto/POR

Shakhtar Donetsk/UCR

Royal Antwerp/BEL

