A- A+

Futebol Com benefícios para os sócios, Sport anuncia patrocínio da Ambev Entre as novidades, os rubro-negros terão descontos no aplicativo de bebidas Zé Delivery

Em anúncio feito na tarde desta quinta-feira (23), o Sport oficializou a Ambev como novo patrocinadora. A parceria vai até o fim de 2028 e oferece uma série de benefícios para os sócios do clube pernambucano.

Segundo o Sport, entre as novidades, os associados rubro-negros receberão descontos no Zé Delivery. O aplicativo de bebidas, inclusive, ficará estampado na parte de trás dos uniformes de jogo do Leão.

Todo torcedor que for sócio titular ou dependente - maior de 18 anos - receberá 50% do valor da mensalidade em cupons de cashback, a serem usados em compras dentro do aplicativo. Os créditos poderão ser usados em compras a partir de R$ 60, com cupons de até R$ 10 cada, disponibilizados mensalmente.

De acordo com o clube, a parceria se estende ainda à plataforma SAB Brahma, em que 10% do valor das compras de produtos Brahma feitas pelo Zé Delivery por torcedores do Sport serão revertidos diretamente ao Clube, permitindo que o rubro-negro contribua ativamente com o Leão em cada pedido.

“Buscamos conectar o Clube a marcas que compartilham da nossa visão de inovação e de valorização do torcedor. Com a Ambev e o Zé Delivery, conseguimos transformar um contrato de patrocínio em uma experiência real de benefício para o sócio, o que reforça nosso propósito de entregar valor de forma contínua. É uma relação de ganha-ganha: fortalece o Clube, aproxima o torcedor e gera resultado para todos os lados.” Destacou Henrique Aguiar, diretor de Marketing e Negócios do Sport.

Outro destaque da parceria entre Sport e Ambev é o investimento na modernização dos bares da Ilha do Retiro, com melhorias na comunicação visual, no layout e na experiência do torcedor em dias de jogo. O projeto inclui ainda a implantação do Chopp Brahma no estádio, prevista para 2026.

Veja também