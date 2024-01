A- A+

Futebol Com Beraldo no PSG, São Paulo se consolida como maior vendedor de jogadores para os grandes europeus Levantamento realizado pelo site torcedores analisou o histórico de negociações de 32 times europeus com o futebol brasileiro; Trio de Ferro Pernambucano soma três vendas para os grandes do velho continente

A primeira semana de janeiro de 2024 foi marcada por duas estreias no futebol europeu. Na terça-feira (3), Lucas Beraldo debutou pelo PSG em jogo válido pela supercopa da França, contra o Toulouse, e já conquistou seu primeiro título no Velho Continente. Na quarta (4), foi a vez de Vitor Roque entrar em campo pela primeira vez vestindo as cores do Barça, em partida válida pelo Campeonato Espanhol, contra o Las Palmas.

O período de janeiro pode até ser o de recomeço no futebol brasileiro, mas na Europa, a temporada está em sua metade. Desse modo, o mercado de transferências, que abre em janeiro, acaba tendo papel decisivo para o desfecho do restante da temporada. Com as movimentações entre jogadores e clubes se concretizando, o site Torcedores.com fez um levantamento de quais clubes brasileiros mais negociaram com os principais clubes europeus em toda história.

Com consultas ao site Transfermarkt, O Gol e Wikipedia, o Torcedores analisou todas as transferências dos times brasileiros para os 23 campeões da Liga dos Campeões, além das nove melhores equipes ranqueadas no ranking de coeficientes de clubes da UEFA.

São eles: Real Madrid, Milan, Bayern de Munique, Liverpool, Barcelona, Ajax, Internazionale, Manchester United, Juventus, Benfica, Chelsea, Nottingham Forest, Porto, Celtic, Hamburgo, Steaua Bucarest, Olympique de Marselha, Borussia Dortmund, Manchester City, Feyenoord, Aston Villa, PSV, Estrela Vermelha, PSG, RB Leipzig, Roma, Atlético de Madrid, Sevilla, Villarreal, Napoli, Arsenal e Tottenham.

Crédito: IMAGO/PanoramiC

São Paulo no topo

Com 37 jogadores vendidos, o São Paulo lidera a lista dessas negociações. O Tricolor Paulista tem como principais compradores o PSG e o Real Madrid, com quatro vendas para cada. Com a mais recente sendo Beraldo, o clube já negociou Lucas Moura, Raí e Souza para o clube parisiense. Já Casemiro, Cicinho, Ricardo Rocha e o lateral Vítor foram os jogadores que vestiram a camisa merengue.

Logo após o tricolor paulista, aparece o Flamengo com 34 jogadores negociados. O Porto é o principal comprador do Rubro-negro, com cinco transferências. O Dragão também é o maior comprador do Santos, que, das 33 vendas, teve o clube português como comprador em seis oportunidades. No caso do peixe, grande parte das negociações foram feitas nos últimos 20 anos e a próxima a ser concretizada será a de Marcos Leonardo, que partirá para o Benfica.

Fechando o top 5 aparecem Palmeiras, com a venda de 32 atletas, e Corinthians, com 30 jogadores vendidos. Assim como Flamengo e Santos, o Alviverde também tem o Porto como principal comprador, totalizando cinco vendas. Já no caso do Timão, o Benfica aparece como maior parceiro, com cinco jogadores vendidos. Os rivais paulistas terão esses números aumentados em breve, isso porque o atual campeão brasileiro já acertou a venda de Endrick junto ao Real Madrid para a próxima janela, quando o atacante completa 18 anos. Já o Coringão, apesar de ainda não ter feito nenhum anúncio oficial, encaminha a venda de Gabriel Moscardo para o PSG.

Baianos representam o nordeste e pernambucanos ficam de fora do top 20

No levantamento, o G-12 do futebol brasileiro aparece como os principais vendedores para os grandes europeus. Entretanto, Vitória, com sete vendas, e Bahia, com quatro transferências, aparecem no top 20 e representam o nordeste na lista. Os destaques da dupla Ba-Vi ficam por conta da venda de David Luiz, que saiu do Rubro-negro para o Benfica, e Daniel Alves, que foi revelado pelo Tricolor de Aço e logo foi negociado para o Sevilla.

Já o Trio de Ferro tem apenas o Sport com duas vendas e o Santa Cruz com uma para os grandes europeus. No caso do Leão, os jogadores negociados foram Weldon, para o Benfica, e Edson Canhão, para o Olympique de Marselha. Já a Cobra Coral negociou Rubens Salim para o Porto. Segundo o levantamento, o Náutico não possui nenhuma venda direta para os clubes europeus.

É válido ressaltar que o levantamento inclui somente os 32 times europeus citados anteriormente, não levando em consideração algumas vendas importantes do futebol pernambucano, como são os casos de Joeliton, vendido do Sport para o Hoffenheim-ALE em 2015, e Douglas Santos, vendido do Náutico para o Granada-ESP, em 2013.

