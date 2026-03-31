Qua, 01 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta31/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol

Com boa atuação, Brasil bate Croácia em último teste antes de convocação para Copa do Mundo

Recheado de mudanças, Seleção Brasileira contou com brilho de caras novas para vencer croatas

Reportar Erro
Jogadores do Brasil celebram gol de Danilo SantosJogadores do Brasil celebram gol de Danilo Santos - Foto: Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A Seleção Brasileira venceu e convenceu no último teste antes da convocação para a Copa do Mundo. Na noite desta terça-feira (31), o Brasil teve boa atuação para derrotar a Croácia, pelo placar de 3x1, em amistoso disputado em Orlando, nos Estados Unidos. O duelo serviu para o técnico Carlo Ancelotti fazer mais testes de olho na lista final que será divulgada em 18 de maio. 

Com seis mudanças em relação ao time que iniciou o amistoso com a França, o Brasil teve uma postura bem diferente, apesar de encarar uma equipe que cede poucos espaços. Titular na vaga de Raphinha, Luiz Henrique era a principal válvula de escape da Seleção. Após o camisa 20 ser derrubado na entrada da área, a Seleção criou a primeira grande chegada, aos 23 minutos. Danilo Santos rolou para Matheus Cunha e a bola saiu com perigo. 

Assim como na Copa de 2022, o goleiro Livakovic vinha sendo o principal nome dos croatas na partida. Em lance cara a cara com João Pedro, o arqueiro brilhou para evitar a abertura do placar. Posteriormente, Matheus Cunha finalizou no cantinho, mas o camisa 1 se esticou todo para mandar para escanteio. 

Aos 46 minutos, no entanto, o goleiro europeu pouco pôde fazer para evitar o gol brasileiro. Após escanteio para a Croácia, a bola sobrou para Matheus Cunha ainda no campo defensivo. Com um lindo passe, o camisa 7 achou Vini Jr. em velocidade pela esquerda. O atacante do Real Madrid invadiu a área, cortou a marcação e tocou para o meio da área. Livre, Danilo Santos bateu bonito, na gaveta, para fazer 1x0.

Mais testes

Depois de voltar do intervalo sem modificações, Carlo Ancelotti passou a fazer mudanças a partir dos 15 minutos, diante da mudança de postura da Croácia. Danilo, Fabinho, Igor Thiago e Gabriel Martinelli foram os primeiros escolhidos, com o intuito de renovar o vigor físico da Seleção, que já não incomodava o sistema defensivo croata.   

No terço final do segundo tempo, o técnico italiano ainda promoveu as estreias de Kaiki Bruno e Rayan, além de acionar Andrey Santos e Endrick, com o objetivo de avaliar todas as peças de linha convocadas. 

Mesmo sem o ímpeto dos 45 minutos iniciais, o Brasil parecia ter o controle do jogo nas mãos. Mas aos 38 minutos, Majer recebeu lançamento de Fruk e aproveitou falha de Bento para empatar. Logo em seguida, porém, Endrick foi derrubado na área e o juiz assinalou pênalti. Na cobrança, Igor Thiago deslocou Livakovic e garantiu a vitória brasileira. 

Nos acréscimos, em nova investida de Endrick, o atacante do Lyon tocou para Gabriel Martinelli na esquerda, e o jogador do Arsenal chutou de esquerda para definir o placar. 

Ficha técnica

Brasil 3
Bento; Ibañez (Danilo), Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos (Kaiki Bruno); Casemiro (Fabinho) e Danilo Santos (Andrey Santos); Luiz Henrique (Endrick), Matheus Cunha (Rayan), João Pedro (Igor Thiago) e Vini Jr (Gabriel Martinelli). Técnico: Carlo Ancelotti.

Croácia 1
Livakovic; Vuskovic (Smolcic), Caleta-Car (Pongracic), Sutalo e Stanisic; Petar Sucic, Modric (Fruk) e Baturina (Majer); Kramaric (Moro), Budimir (Musa) e Perisic (Pasalic). Técnico: Zlatko Dalić.

Local: Camping World (Orlando/EUA)
Árbitro: Armando Villareal (EUA)
Assistentes: Ryan Graves e Kali Smith (ambos dos EUA)
VAR: Michael Radchuk (EUA)
Gols: Danilo Santos, aos 46' do 1T, Igor Thiago, aos 42' e Gabriel Martinelli, aos 47' do 2T (BRA); Majer, aos 38' do 2T (CRO)
Cartões amarelos: Casemiro (BRA); Perisic, Caleta-Car, Vuskovic (CRO)
Público: 46.398 torcedores

Reportar Erro

Veja também

Newsletter