Com boa atuação, Brasil bate Croácia em último teste antes de convocação para Copa do Mundo
Recheado de mudanças, Seleção Brasileira contou com brilho de caras novas para vencer croatas
A Seleção Brasileira venceu e convenceu no último teste antes da convocação para a Copa do Mundo. Na noite desta terça-feira (31), o Brasil teve boa atuação para derrotar a Croácia, pelo placar de 3x1, em amistoso disputado em Orlando, nos Estados Unidos. O duelo serviu para o técnico Carlo Ancelotti fazer mais testes de olho na lista final que será divulgada em 18 de maio.
Com seis mudanças em relação ao time que iniciou o amistoso com a França, o Brasil teve uma postura bem diferente, apesar de encarar uma equipe que cede poucos espaços. Titular na vaga de Raphinha, Luiz Henrique era a principal válvula de escape da Seleção. Após o camisa 20 ser derrubado na entrada da área, a Seleção criou a primeira grande chegada, aos 23 minutos. Danilo Santos rolou para Matheus Cunha e a bola saiu com perigo.
Assim como na Copa de 2022, o goleiro Livakovic vinha sendo o principal nome dos croatas na partida. Em lance cara a cara com João Pedro, o arqueiro brilhou para evitar a abertura do placar. Posteriormente, Matheus Cunha finalizou no cantinho, mas o camisa 1 se esticou todo para mandar para escanteio.
Aos 46 minutos, no entanto, o goleiro europeu pouco pôde fazer para evitar o gol brasileiro. Após escanteio para a Croácia, a bola sobrou para Matheus Cunha ainda no campo defensivo. Com um lindo passe, o camisa 7 achou Vini Jr. em velocidade pela esquerda. O atacante do Real Madrid invadiu a área, cortou a marcação e tocou para o meio da área. Livre, Danilo Santos bateu bonito, na gaveta, para fazer 1x0.
• 'Desastre histórico': jornais italianos repercutem fracasso da Itália, fora da Copa do Mundo
• Itália repete vergonha, perde para Bósnia nos pênaltis e fica fora da terceira Copa seguida
• Suécia vence Polônia no finalzinho e tira Lewandowski da Copa do Mundo
Mais testes
Depois de voltar do intervalo sem modificações, Carlo Ancelotti passou a fazer mudanças a partir dos 15 minutos, diante da mudança de postura da Croácia. Danilo, Fabinho, Igor Thiago e Gabriel Martinelli foram os primeiros escolhidos, com o intuito de renovar o vigor físico da Seleção, que já não incomodava o sistema defensivo croata.
No terço final do segundo tempo, o técnico italiano ainda promoveu as estreias de Kaiki Bruno e Rayan, além de acionar Andrey Santos e Endrick, com o objetivo de avaliar todas as peças de linha convocadas.
Mesmo sem o ímpeto dos 45 minutos iniciais, o Brasil parecia ter o controle do jogo nas mãos. Mas aos 38 minutos, Majer recebeu lançamento de Fruk e aproveitou falha de Bento para empatar. Logo em seguida, porém, Endrick foi derrubado na área e o juiz assinalou pênalti. Na cobrança, Igor Thiago deslocou Livakovic e garantiu a vitória brasileira.
Nos acréscimos, em nova investida de Endrick, o atacante do Lyon tocou para Gabriel Martinelli na esquerda, e o jogador do Arsenal chutou de esquerda para definir o placar.
Ficha técnica
Brasil 3
Bento; Ibañez (Danilo), Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos (Kaiki Bruno); Casemiro (Fabinho) e Danilo Santos (Andrey Santos); Luiz Henrique (Endrick), Matheus Cunha (Rayan), João Pedro (Igor Thiago) e Vini Jr (Gabriel Martinelli). Técnico: Carlo Ancelotti.
Croácia 1
Livakovic; Vuskovic (Smolcic), Caleta-Car (Pongracic), Sutalo e Stanisic; Petar Sucic, Modric (Fruk) e Baturina (Majer); Kramaric (Moro), Budimir (Musa) e Perisic (Pasalic). Técnico: Zlatko Dalić.
Local: Camping World (Orlando/EUA)
Árbitro: Armando Villareal (EUA)
Assistentes: Ryan Graves e Kali Smith (ambos dos EUA)
VAR: Michael Radchuk (EUA)
Gols: Danilo Santos, aos 46' do 1T, Igor Thiago, aos 42' e Gabriel Martinelli, aos 47' do 2T (BRA); Majer, aos 38' do 2T (CRO)
Cartões amarelos: Casemiro (BRA); Perisic, Caleta-Car, Vuskovic (CRO)
Público: 46.398 torcedores